Influenciadora viraliza com reflexão sobre envelhecimento

Uma postagem feita pela influenciadora Sil Ribeiro, de 56 anos, viralizou nas últimas semanas ao propor uma reflexão sobre a forma como mulheres são cobradas por sua aparência durante o processo de envelhecimento.

Em um vídeo , ela aparece vestida de forma recatada, com óculos, cabelos presos e roupas comportadas, de tons neutros. "Como esperam que eu me vista com quase 60 anos", diz a legenda.

Em seguida, ela aparece usando um vestido mais curto e colorido, indicando: "Como eu me visto". Até a noite deste domingo, 19, a postagem já havia contado com mais de 375 mil curtidas e cerca de 24 mil comentários.

"Se serviu para fazer uma mulher se olhar com mais carinho, já valeu", disse Sil em entrevista ao site da revista Crescer neste domingo, 19, em que comenta a repercussão da postagem.

"Recebi muitas mensagens de mulheres, principalmente mães, dizendo que estavam precisando ouvir aquilo. Que estavam se sentindo invisíveis, cansadas, sem olhar para si mesmas. Não é só sobre roupa ou corpo. É sobre se permitir viver bem em qualquer fase", afirmou.

Sobre os cuidados que busca tomar, algo que surgiu com frequência entre os comentários mais curtidos, explicou: "É preciso cuidar de você ao longo da vida. Não adianta querer resolver tudo depois. O corpo responde ao que você faz com ele todos os dias. Nunca é tarde para mudar."