Influenciadora revela que bebe o próprio sangue para se manter jovem

Uma influenciadora chocou os fãs ao revelar o seu segredo para “se manter jovem”. Sofia Clerici afirma que bebe o próprio sangue como método para se manter jovem e atraente, embora não haja nenhum estudo científico que comprove a eficácia.

Nas redes sociais, ela compartilha um pouco da sua rotina inusitada. "Para quem duvida, sempre mantenho nove tubos de sangue na minha geladeira ou no meu freezer e consumo um quarto ou meio tubo por semana. Às vezes em shot, para uma experiência mais intensa, ou misturado com outras bebidas. É por isso que me considero uma 'boneca de porcelana'", revelou.

A confissão foi feita por meio de uma publicação no Instagram. Na imagem, ela compartilha o jantar e uma bebida de cor vermelho-escuro ao fundo. Quando questionada por uma seguidora, Sofia respondeu que se tratava do próprio sangue. “Eu trago meu próprio sangue e eles o misturam com limonada para mim

Com 2,2 milhões de seguidores, Sofia exibe um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, tendo publicado recentemente parcerias com marcas de grife, como Rolex, Cartier e Louis Vuitton.