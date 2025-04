VÍDEO: influenciadora Fernanda Ganzarolli tem casa invadida faz desabafo nas redes sociais

A influenciadora digital Fernanda Ganzarolli revelou nesta quarta-feira (16) que teve sua casa, localizada em Itaquaquecetuba, São Paulo, invadida e furtada enquanto estava fora trabalhando. Abalada, ela compartilhou os detalhes do ocorrido em suas redes sociais e fez um desabafo emocionado com seus seguidores.

Segundo Fernanda, os criminosos arrombaram o imóvel alugado e levaram diversos pertences, incluindo uma caixa de som que ela ainda está pagando. “Gente, arrombaram minha casa e levaram todas as minhas coisinhas. Eu aqui, trabalhando, e arrombaram o barraco que eu moro. É isso aí, gente. Como eu falo para vocês: a vida para a gente não é fácil”, declarou a influenciadora, visivelmente abalada.

Fernanda, que ganhou notoriedade ao viralizar em uma live do cantor gospel João Igor, lamentou especialmente a perda do equipamento de som, item importante para seu trabalho. "Eu aqui, trabalhando, correndo atrás dos meus objetivos, apareceram na minha casa que estava fechada com todas as minhas coisas dentro, entraram e roubaram meu som, que eu estou terminando de pagar agora, e ainda faltam dez parcelas para pagar. Entraram lá dentro e pegaram", disse.

Ela também criticou a falta de segurança no local. “Por isso eu dizia que lá não tinha segurança nenhuma, que lá eu não ia ter paz. Está vendo? Só esperaram eu sair para trabalhar e ir atrás das coisas para entrarem lá, cerrarem a porta, e pegarem minha caixa de som que ainda estou com o carnê, pagando.”

Em seu desabafo, Fernanda afirmou que já tem suspeitas sobre os autores do furto. "Vê se tem condições? Que mundo é esse que a gente vive? Tanto ódio… Eu sei quem roubou. Você que pegou, aguarde, porque o que é seu está guardado."