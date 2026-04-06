Influenciadora Camila Loures faz cirurgia estética para retirar veia da testa

A influenciadora Camila Loures revelou que passou por um procedimento estético para remover uma veia visível na testa. A técnica ganhou destaque após ser adotada também pela cantora Anitta. A cirurgia foi realizada na última sexta-feira (3), em um hospital particular de São Paulo. Segundo a criadora de conteúdo, o incômodo com a veia era antigo e se tornava mais evidente em momentos de emoção.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Camila contou que a veia ficava mais aparente quando sorria ou estava ansiosa. “A gente repara na gente mesmo e não tinha como falar que não tinha. Estava nítida já. Tinha que editar as fotos para ela não aparecer”, disse.

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Ela explicou que a decisão de realizar o procedimento veio após observar os resultados em outras pessoas, incluindo a cantora Anitta. A técnica utilizada foi o endolaser, procedimento minimamente invasivo que consiste em usar laser para tratar a veia. A influenciadora recebeu alta no mesmo dia.

De acordo com Camila, a escolha não foi apenas estética, mas também relacionada ao bem-estar. “Não foi só estética, foi sobre saúde, conforto e qualidade de vida”, afirmou.

O que é o procedimento?

O tratamento com endolaser para veias na testa é um procedimento minimamente invasivo, realizado com anestesia local. A técnica utiliza uma fibra óptica para emitir energia laser dentro da veia, promovendo o fechamento do vaso dilatado.

Na prática, o método atua por meio de energia térmica controlada, que “seca” a veia e redireciona a circulação para vasos saudáveis. O procedimento é considerado rápido, seguro e permite retorno quase imediato às atividades.

Veias aparentes na testa não exigem tratamento médico, sendo a intervenção indicada, principalmente, para quem se sente incomodado com a aparência. Além do endolaser, também existem outras abordagens, como o laser transdérmico, utilizado em vasos menores.