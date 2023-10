Influenciador Raphael Vicente teve a casa revistada durante operação no Complexo da Maré

O influenciador Raphael Vicente denunciou ontem, 18, em seu Instagram a situação que os moradores da Maré, no Rio de Janeiro (RJ) estão vivendo com a operação polícia. Ele comparou cobertura midiática da situação da favela com o que está acontecendo na faixa de Gaza e questionou a ampla cobertura da mídia sobre o conflito internacional e declarou ainda que não estão dando a importância para o conflito na Maré, no Brasil. Confira!

O influenciador Raphael Vicente está gravando um filme em São Paulo e, por tanto, está fora do complexo da Maré, mas disse que não se distancia dos assuntos, pois teve que parar a sua vida para fazer um apelo aos “grandes influenciadores” que são "Crias" da Maré, e citou os artistas Lexa, Naldo Benny, Bianca Andrade, Douglas Silvas, entre outros.

Raphael ficou conhecido pelas danças que faz no TikTok e no Instagram e desde então despontou na carreira artística. O jovem diz que é muito fácil comover as pessoas e falar que chegou aonde chegou, enquanto a situação da maré se agrava e a sua favela perde. “Vocês sabem o que é isso? É muito fácil, para mim, comover as pessoas e falar que eu cheguei até aqui porque eu sou cria da Maré, que a favela venceu. Eu venci. A minha favela está lá perdendo durante 6 dias seguidos, durante anos, anos e anos”, disse no vídeo publicado no Instagram.

“São 6 dias, em menos de 10 dias, que a Maré está passando por operações policiais. Vocês sabem o que são 44 escolas fechadas durante 6 dias, mais de 18 mil estudantes sem aula? Semana passada foi a semana da criança. As crianças [da Maré] não tiveram festa na escola, não tiveram o dia do cabelo maluco, que todo mundo teve”, acrescentou avaliando o cenário que prejudica a comunidade.

Raphael também relembrou que o Complexo da Maré foi ocupado por dois anos, e a criminalidade não acabou e comparou o tipo de abordagem policial truculenta na favela e a feita nas áreas nobres do Rio de Janeiro. “Se operação policial limpasse o tráfico, a Maré seria o lugar mais seguro de viver. Durante dois anos o tráfico não acabou. ‘ah, mas tem que ter operação policial na favela assim para aprender tráfico’. Mas na semana passada acharam 47 fuzis em uma casa na Barra (zona nobre do Rio de Janeiro), e você viu pessoas sendo mortas por causa disso? Isso não vende para a mídia”, continuou.

Veja o relatO completo de Raphael Vicente: