Influenciador paraense, Jonas Amador, participa de Halloween de SP, com referências do Pará

O influenciador paraense, Jonas Amador, participou ontem, 11, do Baile de Halloween de uma das maiores marcas de perfumes e cosméticos do mundo, que reuniu artistas e influenciadores. Entre as personalidades da noite estavam a apresentadora Xuxa, a cantora Preta Gil e a atriz Déborah Secco.

O baile de Halloween da Sephora é um dos eventos temáticos mais aguardados de São Paulo e considerado entre o segmento da moda e beleza. O tema deste ano foi “Liberte sua beleza extraordinária”, e os artistas usaram suas criatividades.

Veja o look do paraense:

Jonas Amador escolheu se fantasiar inspirado nos “Mascarados Fobó”, de Óbidos, no oeste do Pará. O criador de conteúdo explicou que quis fugir do lugar-comum e valorizar o seu estado, em um espaço que muitas vezes ele é o único, publico no Instagram. "Liberdade pra mim é poder representar a minha cultura num espaço, onde muitas vezes, eu sou o único. Me inspirei esse ano no carnaval de Óbidos, no Pará e fiz uma releitura dos Mascarados Fobó", iniciou a publicação.

"São 'palhaços alegóricos', que às vezes divertem, às vezes assustam. Podem ser felizes ou aterrorizantes! Na tradição, eles saem pelas ruas com bexigas e maisena pra pular o carnaval por lá. Pensei muito na fantasia, queria algo não clichê e que representasse o lugar de onde eu vim, depois de uma conversa com o @zenarede surgiu esse insight", contou.

Não é a primeira vez que Jonas é convidado para o Halloween da Sephora. Em 2022 ele também marcou sua presença com a fantasia de Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Jonas também falou das oportunidades que surgiram.

“Ano passado foi incrível. Eu percebi que participar deste evento abriu muitas portas, especialmente nesse nicho de beleza. Foi minha primeira vez participando deste baile, então eu precisava gerar um impacto e consegui. A fantasia rendeu várias matérias, saí em várias listas de melhores fantasiados do evento, e querendo ou não, várias pessoas e marcas começaram a me olhar com outros olhos, esse ano, com tudo isso que estamos representando, não pode ser diferente”, observou.

Sobre a fantasia de 2023, ela particu de pesquisas, contou Jonas Amador, que ressalta as parcerias neste processo. O influenciador indígena paraense José Kaeté, também participou da curadoria. O styling é de Morgana Gomes, Izabella Castro e Ateliê Babildri, com assistência de Raphael Amaral. As fotos e produção são de Vitor Arruda com tratamento de Gabriel Rondon; o vídeo que o influenciador publicou nas redes foi feito por Breno Rodriguez; Make e Beauty: Anderson Valente, fazem parte de sua equipe de produção.

Para além do glamour, o jovem quis apresentar um conceito, diz Jonas. “O carnaval de Óbidos é tão emblemático, tão representativo e tão visualmente incrível, quanto outros carnavais mundialmente conhecidos. E o fato das pessoas não reconhecerem a fantasia porque sequer conhecem esta região do país, diz muito sobre o apagamento da nossa cultura pro restante do país e isso precisa mudar”, finalizou.