Influencer levada à UTI após lipo está em estado gravíssimo

É considerado gravíssimo o quadro de saúde de Liliane Amorim, de 26 anos, que teve complicações após a realização de uma cirurgia de lipoaspiração, no último dia 9, e acabou sendo internada na UTI do hospital Unimed de Juazeiro do Norte. A piora no quadro de saúde da digital influencer foi comunicada pela família.

O boletim médico divulgado nos últimos dias já dava conta da gravidade do caso, mas havia a esperança de que o organismo de Liliane reagisse. Uma nota publicada no perfil do Instagram da influenciadora, a família informou que, por conta de uma infecção generalizada ela precisou ser submetida "a uma reabordagem cirúrgica em caráter de urgência", o que levou à piora no quadro clínico.

"Não vamos perder a fé. Pedimos que continuem em corrente de oração para que em breve a saúde da Lili seja reestabelecida", pediram os familiares da empresária.

Liliane Amorim foi internada seis dias após o procedimento estético. Ela tem um filho de seis anos e seu perfil no Instagram é acompanhado por 88 mil seguidores.