Inédita no Norte, exposição que homenageia Michelangelo abre nesta quinta-feira, em Belém

A genialidade que marcou o renascimento com detalhes que impressionam até os dias de hoje, desembarca em Belém para surpreender o público da capital. A exposição “A Beleza na Escultura de Michelangelo”, montagem grandiosa que pretende aproximar o público do magnífico trabalho produzido pelo artista italiano, abre nesta quinta-feira, 26, no Castanheira Shopping. Com visitação gratuita, a mostra fica disponível para visitação até 26 de setembro.

Autor de obras como “Pietà”, “O Juízo Final”, “Moisés” e “Davi”, Michelangelo é lembrado por sua genialidade que marcou o movimento renascentista nas artes. Suas obras originais são visitadas por amantes das artes até os dias de hoje, a maioria delas espalhadas por museus e igrejas da Itália.

Em Belém, a exposição mostra esculturas em gesso, produzidas pela Gipsoteca dell'Istituto d'Arte di Firenze, em Florença (Itália), feitas a partir de moldes das obras originais. A exposição conta ainda com quadros, cubos iluminados com várias obras do escultor, tecidos com imagens estilizadas da Praça do Capitólio, e gigantografias produzidas pelo fotógrafo italiano Aurelio Amendola.

A capital paraense é a primeira cidade da Região Norte a receber a exposição, que já passou com enorme sucesso pelo sudeste, sul e nordeste. A entidade responsável por trazer a exposição ao Brasil é o Museu a Céu Aberto (SP). Paulo Solano Pereira, presidente do museu, fala da importância educacional da mostra.

“As obras de Michelangelo Buonarroti estão espalhadas por diversas cidades européias, tais como Roma, Firenze, Milão, Bruges, enfim. Para se conhecer a obra deste grande gênio universal é necessário viajar por toda a europa, o que não é acessível à maioria do povo brasileiro, então a o Museu a Céu Aberto concebeu esta linda exposição que reúne, em um único espaço, as principais obras deste grande artista, desde a sua primeira obra, ‘Madonna da Escada’, até a sua última escultura, a inacabada ‘Pietà Rondanini’, oportunizando ao público brasileiro a experiência rara de conhecer, em um único espaço expositivo, as obras de michelangelo em suas mais diversas fases”, descreve Paulo.

“A Beleza na Escultura de Michelangelo” ocupa diferentes espaços do Castanheira Shopping, conversando com o passeio dos visitantes. Por ser um shopping, o local promove uma experiência de exposição diferente dos museus, se propondo a levar a arte - e nesse caso também a história - a públicos diversos.

“Acreditamos no valor da arte como promotora de desenvolvimento de nosso Estado. Desde 2018, temos apresentado em nosso mall ações voltadas para a educação e cultura. Agora, confirmando esse sucesso, temos orgulho em apresentar essa tão aclamada exposição sobre a arte do genial Michelangelo. Uma oportunidade de conhecer réplicas das grandes obras do mestre renascentista, sem precisar ir à Europa.”, destaca o diretor do shopping, João Rodrigues.

As influências e os influenciados por Michelangelo

A exposição é dividida em quatro partes, que ocuparão os dois primeiros pisos do shopping. A primeira, mostra as esculturas que influenciaram Michelangelo, principalmente as de origem grega/helenística, onde se destaca a “Vênus de Milo”. Em seguida, vem a parte dedicada aos precursores do artista, como o pintor e escultor italiano Andrea del Verrocchio, mestre tanto de Michelangelo como de Leonardo da Vinci; e Jacopo della Quercia, o mais conhecido escultor de Siena (Itália) durante o período do Renascimento. É considerado o grande precursor do homenageado.

Em outra parte aparecem as esculturas de Michelangelo, com destaque para “Pietà Rondanini”, a última obra do escultor, que faleceu antes de concluí-la, aos 88 anos. “Pietà” é considerada uma das mais emocionantes esculturas do artista, pois mesmo inacabada, mostra toda a genialidade de Michelangelo de transformar mármore em arte. A última parte da exposição é dedicada aos artistas que foram influenciados por Michelangelo. O público terá a oportunidade de conhecer a arte do escultor, arquiteto e pintor italiano Gian Lorenzo Bernini, considerado um dos pioneiros da arte barroca e maior escultor do século XVII; e do escultor italiano renascentista, de Perugia, Vincenzo Danti.

“Eu considero muito importante levar a arte e a cultura para fora dos museus, para lugares que fazem parte do dia a dia das pessoas, que reúnam as famílias para compras e o lazer, pois assim a arte e a cultura entram descompromissadamente na vida quotidiana das pessoas, sem aquele cerimonialismo que vemos em museus, mas preservando os critérios artísticos, culturais e educativos da nossa proposta expositiva, ou seja, mantendo a qualidade técnica e cultural da iniciativa”, defende Paulo Solano, do Museu a Céu Aberto.