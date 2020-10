Indígena de Santarém canta Dona Onete e passa de fase no 'The Voice Brasil'

A paraense Thaline Karajá, de 26 anos, se apresentou nesta quinta-feira (29) no “The Voice Brasil”. Cantando “Banzeiro”, de Dona Onete. A indígena, natural de Alter do Chão, em Santarém, viu a cadeira de Carlinhos Brown virar no último segundo de sua apresentação.

“Banzeiro” já foi regravada por Daniela Mercury e estourou no Carnaval 2018. "Cantar uma rítmica carnavalesca é para poucos", disse Brown a santarena que agora integra seu time no reality.