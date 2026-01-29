Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Indicada ao Oscar, Kate Hudson é detonada por filho do personagem de 'Song Sung Blue'

Estadão Conteúdo

A indicação de Kate Hudson ao Oscar de melhor atriz por Song Sung Blue: Um Sonho a Dois (2025) reacendeu uma controvérsia envolvendo a família de Mike Sardina, músico cuja trajetória inspira o filme. Mesmo com o reconhecimento da Academia, o filho do artista voltou a criticar publicamente a atuação da atriz no longa-metragem.

Hudson contracena com Hugh Jackman ao interpretar Claire Sardina, enquanto o ator vive Mike Sardina (1951-2006). Os dois foram conhecidos nos anos 1990 por se apresentarem como imitadores de Neil Diamond, liderando a banda Lightning and Thunder. A produção revisita essa fase da vida dos dois, misturando música e drama biográfico.

Críticas à atuação

Em entrevista ao Daily Mail, Mike Sardina Jr., filho do músico com outra mulher, não poupou críticas à atuação de Hudson. Ele classificou o trabalho da atriz como fraco e questionou os elogios recebidos ao longo da temporada de premiações.

"Eu achei a atuação dela fraca. Não faço ideia de por que todo mundo está puxando o saco dela por causa disso. A história era fraca e a atuação não foi agradável nem aos olhos nem aos ouvidos", opinou.

Sardina Jr. ainda avaliou negativamente a dinâmica entre ela e Hugh Jackman em cena. Segundo ele, os protagonistas não conseguiram transmitir a essência de seu pai, que, em sua visão, era um homem profundamente ligado à fé e às pessoas ao seu redor.

"A atuação de Kate foi tão desleixada, tão indiferente, que é difícil acreditar que ela estivesse se esforçando. Foi como assistir a pessoas que não se importavam tentando interpretar um homem que se importava com Deus e com os outros mais do que qualquer coisa", disse.

Reações divergentes na família

As declarações ganharam ainda mais repercussão porque contrastam com a opinião de Angelina, irmã de Mike Jr. Para ela, Kate Hudson realizou um bom trabalho ao interpretar sua madrasta. Angelina considerou a indicação ao Oscar merecida e afirmou que a atriz se destacou mais que Hugh Jackman no filme.

Apesar de reconhecer o desempenho do ator, ela avaliou que Jackman não conseguiu incorporar plenamente a figura de Mike. "Senti como se ele estivesse interpretando meu pai, mas não conseguiu incorporar o personagem."

Resposta de Kate Hudson

Kate Hudson comentou o assunto em entrevista ao The Hollywood Reporter no início do mês, sem entrar em detalhes sobre as críticas. Questionada diretamente sobre as falas de Mike Sardina Jr., a atriz afirmou que não se considera a pessoa adequada para comentar o tema, em respeito aos cineastas envolvidos na produção.

Antes disso, o filho de Mike Sardina já havia declarado que cogitava processar os produtores, alegando ter sido excluído do filme e mal remunerado por um trabalho de consultoria.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/KATE HUDSON/SONG SUNG BLUE/CRÍTICAS/MIKE SARDINA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (29/01)

O filme "O Livro do Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

29.01.26 11h00

REALITY SHOW

Festa do Líder do BBB 26 termina em treta com desentendimento entre Jonas e Marcelo

Com os ânimos exaltados, a situação evoluiu para trocas de acusações, tentativas de apaziguamento e desabafos emocionados

29.01.26 10h48

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quarta-feira (28)

Babu teve a primeira Festa do Líder, Gabriela foi barrada da comemoração e treta envolvendo Jonas e Marcelo se espalhou pela Casa

29.01.26 8h51

MÚSICA

'Foi uma história linda', diz Diogo Nogueira sobre término com Paolla Oliveira

Incomodado com especulações, Diogo afirmou que o término aconteceu de maneira tranquila

29.01.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda