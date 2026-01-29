Indicada ao Oscar, Kate Hudson é detonada por filho do personagem de 'Song Sung Blue'
A indicação de Kate Hudson ao Oscar de melhor atriz por Song Sung Blue: Um Sonho a Dois (2025) reacendeu uma controvérsia envolvendo a família de Mike Sardina, músico cuja trajetória inspira o filme. Mesmo com o reconhecimento da Academia, o filho do artista voltou a criticar publicamente a atuação da atriz no longa-metragem.
Hudson contracena com Hugh Jackman ao interpretar Claire Sardina, enquanto o ator vive Mike Sardina (1951-2006). Os dois foram conhecidos nos anos 1990 por se apresentarem como imitadores de Neil Diamond, liderando a banda Lightning and Thunder. A produção revisita essa fase da vida dos dois, misturando música e drama biográfico.
Críticas à atuação
Em entrevista ao Daily Mail, Mike Sardina Jr., filho do músico com outra mulher, não poupou críticas à atuação de Hudson. Ele classificou o trabalho da atriz como fraco e questionou os elogios recebidos ao longo da temporada de premiações.
"Eu achei a atuação dela fraca. Não faço ideia de por que todo mundo está puxando o saco dela por causa disso. A história era fraca e a atuação não foi agradável nem aos olhos nem aos ouvidos", opinou.
Sardina Jr. ainda avaliou negativamente a dinâmica entre ela e Hugh Jackman em cena. Segundo ele, os protagonistas não conseguiram transmitir a essência de seu pai, que, em sua visão, era um homem profundamente ligado à fé e às pessoas ao seu redor.
"A atuação de Kate foi tão desleixada, tão indiferente, que é difícil acreditar que ela estivesse se esforçando. Foi como assistir a pessoas que não se importavam tentando interpretar um homem que se importava com Deus e com os outros mais do que qualquer coisa", disse.
Reações divergentes na família
As declarações ganharam ainda mais repercussão porque contrastam com a opinião de Angelina, irmã de Mike Jr. Para ela, Kate Hudson realizou um bom trabalho ao interpretar sua madrasta. Angelina considerou a indicação ao Oscar merecida e afirmou que a atriz se destacou mais que Hugh Jackman no filme.
Apesar de reconhecer o desempenho do ator, ela avaliou que Jackman não conseguiu incorporar plenamente a figura de Mike. "Senti como se ele estivesse interpretando meu pai, mas não conseguiu incorporar o personagem."
Resposta de Kate Hudson
Kate Hudson comentou o assunto em entrevista ao The Hollywood Reporter no início do mês, sem entrar em detalhes sobre as críticas. Questionada diretamente sobre as falas de Mike Sardina Jr., a atriz afirmou que não se considera a pessoa adequada para comentar o tema, em respeito aos cineastas envolvidos na produção.
Antes disso, o filho de Mike Sardina já havia declarado que cogitava processar os produtores, alegando ter sido excluído do filme e mal remunerado por um trabalho de consultoria.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA