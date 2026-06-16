Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

In-Edit Brasil 2026 reúne filmes inéditos sobre Fernanda Abreu, Alceu Valença e mais

Estadão Conteúdo

A partir desta quarta-feira, 17, o In-Edit Brasil 2026 levará mais de 60 documentários musicais nacionais e internacionais ao CineSesc, na Rua Augusta, em São Paulo. O festival acontece até o dia 28 de junho e promoverá sessões a preços populares de curtas e longa-metragens sobre diversos grupos e movimentos musicais que transformaram a indústria.

A edição de 2026 do In-Edit Brasil contará com filmes sobre artistas como Boy George, Fernanda Abreu, Jacy de Oliveira, Alaíde Costa, Alceu Valença e mais. A sessão de abertura, que terá ingressos gratuitos, exibirá Fugs Film!, longa de Chuck Smith sobre o The Fugs, um dos grupos mais importantes da contracultura norte-americana e que ajudou a pavimentar o caminho para o surgimento de bandas punk.

"Fugs Film! tem história bacana, bem contada, e era uma peça que estava faltando dentro das coisas que a gente vai exibir no In-Edit", disse Marcelo Aliche, diretor artístico do festival, ao Estadão.

"O filme tem muito a ver com o momento atual. Sim, é uma banda desconhecida, mas é uma banda que foi percussora do movimento hippie, serviu de inspiração para o punk e, de alguma maneira, vinha alertando ao que está acontecendo hoje em dia há 60 anos."

Neste ano, uma mudança no sistema de inscrição no In-Edit levou a um recorde de títulos nacionais e internacionais inscritos para exibição no festival, com mais de 2 mil títulos sendo enviados para avaliação. De acordo com Aliche, a edição de 2026 traz uma das "melhores safras" de filmes da história do festival.

Com a programação estabelecida com bons títulos factuais, o In-Edit Brasil 2026 tomou a liberdade de incluir no cronograma sessões de Isto É Spinal Tap e Spinal Tap II, falsos-documentários dirigidos por Rob Reiner, morto em dezembro de 2025. "Spinal Tap tem o seu lugar na história, tem o seu lugar no coração das pessoas que gostam de rock. Acho bem legal a gente fazer essa homenagem ao Rob Reiner", comentou Aliche.

A programação completa do In-Edit Brasil 2026 pode ser conferida no site oficial do evento. Os ingressos estão à venda nas bilheterias das unidades do Sesc São Paulo e pela internet e custam R$10.

Além das exibições presenciais, alguns títulos como Ary, de André Weller, Arthur, o Gigante e Eletrônica: Mentes serão exibidos online gratuitamente na plataforma Sesc Digital.

Programação paralela

Além da exibição dos filmes em salas no centro da cidade, o In-Edit promove também uma série de shows espalhados por São Paulo. Fernanda Abreu, Dale Crover, Inocentes, Mário Adnet e Andrea Ernest Dias e Redd Kross se apresentarão entre 18 e 28 de junho. Já a tradicional feirinha de discos de vinil será realizada em 21 de junho, na Cinemateca Brasileira.

O festival também contará com painéis e debates relacionados aos filmes exibidos no In-Edit, com a presença de nomes como Alison Ellwood, Fafá de Belém, Emílio Domingos, Dandara Ferreira e Rafael Saar. Assim como a programação de filmes, a agenda paralela está disponível no site do festival.

Confira abaixo os destaques da programação do In-Edit Brasil 2026 e suas sinopses oficiais:

Fugs Film! (filme de abertura)

exibido na sessão de abertura do In-Edit 2026. Crédito: Chuck Smith Productions via YouTube/Reprodução

Direção: Chuck Smith Sessões: 17/6, às 20h, no CineSESC; 27/6, às 20h, na Cinemateca Brasileira

Sinopse: Diz a lenda que The Fugs foram a primeira banda verdadeiramente underground de Nova York. Formado por poetas ligados à geração beat, como Ed Sanders e Tuli Kupferberg, o grupo misturava humor, provocação política, sexualidade e folk lo-fi em canções tão irreverentes quanto inesperadamente cativantes. A partir de um rico material de arquivo e depoimentos de artistas e cúmplices de época, o filme reconstrói a trajetória dessa formação instável e radical, precursora do espírito punk. Entre o caos criativo e a sátira afiada, emerge o retrato de uma banda pouco conhecida, mas fundamental para entender a contracultura americana dos anos 1960.

'Punks do ABC'

Direção: Jairo Costa Sessões: 19/6, às 14h, no Spcine Olido; 21/6, às 18h, na Cinemateca Brasileira; 28/6, às 19h, no Red Star Studios Sinopse: Surgido nas entranhas do sindicalismo dos anos 1970, o movimento punk no ABC se destacava por ser mais politizado do que os punks da capital. A partir de depoimentos de personagens que construíram essa trajetória e farto arquivo histórico inédito, o documentário traz histórias pouco conhecidas do movimento punk e da cena underground do subúrbio operário. Mais do que revisitar o passado, o filme também aponta quais caminhos futuros o movimento pode percorrer.

'Fernanda Abreu - Da Lata 30 Anos'

Direção: Paulo Severo Sessões: 18/6, às 18h30, no CineSESC; 25/6, às 19h, no Cine Joia; 26/6, às 19h30, na Cinemateca Brasileira; 28/6, às 15h, no CCSP - Spcine Sala Paulo Emílio

Sinopse: A partir de um vasto material inédito registrado em 1995 por Paulo Severo, Fernanda Abreu conta o processo de criação e gravação do álbum Da Lata. Lançando mão de uma estética inovadora na mistura do pop eletrônico, funk e samba, o álbum se tornou um marco na música pop brasileira. Com depoimentos atuais de personagens importantes na produção do álbum, o filme é uma celebração musical e visual, revelando a personalidade única da artista e o momento social e cultural do Rio de Janeiro de 1995.

'Vou Tirar Você Deste Lugar'

Direção: Dandara Ferreira Sessões: 18/6, às 19h, na Casa Natura; 19/6, às 17h30, na Cinemateca Brasileira; 21/6, às 16h, no Spcine Olido; 28/6, às 17h, no CCSP - Spcine Sala Paulo Emílio

Sinopse: Desafiando o moralismo vigente durante a ditadura militar dos anos 1970, Odair José tocou o coração de milhões de pessoas, tornando-se ídolo das classes sociais mais desfavorecidas. Mesmo sendo esnobado pela elite intelectual do País, ele abordou com honestidade temas espinhosos como aborto, prostituição, religião, tornando-se vítima da censura e do silêncio da indústria musical. Mais do que contar sua trajetória, Vou Tirar Você Deste Lugar nos oferece uma jornada poética sobre o imaginário subversivo de Odair.

'Big Mama Thornton: I Cant Be Anyone But Me'

Direção: Robert Clem Sessões: 20/6, às 17h, na Cinemateca Brasileira; 27/6, às 16h, no Matilha Cultural

Sinopse: Retrato direto e elucidativo de Big Mama Thornton, uma das vozes mais potentes e subestimadas da música americana. Nascida no Alabama, Willie Mae Thornton desafiou normas de gênero com sua presença imponente e estilo marcante, abrindo caminho com interpretações viscerais como Hound Dog, antes de se tornar um fenômeno na cintura e na voz de Elvis Presley. Entre reconhecimento tardio e injustiças recorrentes, o filme revisita sua trajetória intensa com um bom material de arquivo.

'Boy George & Culture Club'

Direção: Alison Ellwood Sessões: 18/6, às 20h, na Cinemateca Brasileira; 25/6, às 20h30, no CineSesc

Sinopse: Com humor, coração e muito glitter, a diretora Alison Ellwood mergulha na trajetória de Boy George e da banda Culture Club, um dos grupos mais marcantes dos anos 1980. Focando na relação intensa que moldou seu sucesso e suas rupturas, o documentário alterna memórias, confissões íntimas e hits como Do You Really Want to Hurt Me? e Karma Chameleon com os conflitos que fizeram da carreira do grupo uma montanha-russa. O relacionamento tempestuoso entre Boy George e o baterista Jon Moss, a explosão do segundo álbum, a fama, a pressão da imprensa sobre sua sexualidade, as drogas e a relação com os demais membros - nada é filtrado aqui. Um mergulho profundo no lado emocional por trás do brilho pop.

'Everywhere Man: The Lives And Times Of Peter Asher'

Direção: Dan Geller e Dayna Goldfine Sessões: 22/6, às 18h, no CineSESC; 25/6, às 18h30, no Spcine Olido

Sinopse: O filme acompanha a trajetória de Peter Asher, figura importante - ainda que muitas vezes discreta - da música pop. Nos anos 1960, ficou famoso como membro da dupla Peter and Gordon, compartilhou com Paul McCartney momentos em família e de trabalho e viveu de perto algumas das grandes transformações da cultura popular. Mais tarde, tornou-se produtor e ajudou a lançar e consolidar artistas como James Taylor, Carole King e entre tantos outros. Entre memórias, arquivos e depoimentos, surge o retrato de um homem inteligente, carismático e profundamente conectado à história da música das últimas décadas.

'Massa Funkeira'

Direção: Ana Rieper Sessões: 20/6, às 16h, na Cinemateca Brasileira; 26/6, às 16h, no Spcine Olido; 27/6, às 17h, no CCSP - Spcine Sala Paulo Emílio

Sinopse: Ana Rieper (vencedora da edição 2012 do In-Edit Brasil, com Vou Rifar Meu Coração) leva suas câmeras para o universo do funk carioca, tendo como ponto de partida o sexo. Sem moralismos, o filme revela como, através do corpo, da dança, das letras e vivências de seus artistas, o funk expressa resistência, desejo, prazer e afirmação pessoal, tornando-se força vital e cultural da periferia brasileira.

'Universo Circular - Jocy de Oliveira'

Direção: Dácio Pinheiro Sessões: 20/6, às 15h, no CineSESC; 25/6, às 19h30, no CCSP - Spcine Sala Paulo Emílio; 26/6, às 21h, no Cine Bijou

Sinopse: Pioneira e figura central da vanguarda musical brasileira, Jocy de Oliveira introduziu no país a música eletrônica, no início dos anos 1960. Prestes a completar 90 anos, ela revisita sua trajetória, compartilhando arquivos, partituras e cartas trocadas com gigantes da música como Stravinsky, Xenakis, Berio, Cage e Stockhausen. Mantendo-se inquieta e atual, ela faz reflexões sobre o tempo, a memória e a permanência de seu gesto criativo.

'Homenagem a Rob Reiner - Isto É Spinal Tap e Spinal Tap II: The End Continues'

Direção: Rob Reiner Sessões - Isto É Spinal Tap: 20/6, às 15h, na Cinemateca Brasileira; 27/6, às 14h, no Spcine Olido Sessões - Spinal Tap II: The End Continues: 20/6, às 18h, na Cinemateca Brasileira; 27/6, às 18h, no Spcine Olido

Sinopse: Marco absoluto do falso documentário musical, o filme acompanha a fictícia banda Spinal Tap durante uma desastrosa turnê pelos Estados Unidos, sob o olhar do cineasta Marty DiBergi. Dirigido por Rob Reiner, o longa satiriza com precisão o universo do rock, expondo egos inflados, excessos e a teatralidade do gênero. Com diálogos em grande parte improvisados por Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer, constrói um humor seco e absurdo que se tornou referência. Entre o ridículo e o genial, o filme desmonta com afeto e ironia os clichês dos documentários musicais e da própria mitologia do rock. Para curtir no volume 11.

Serviço - In-Edit Brasil 2026

Data: de 17 a 28 de junho Locais variam de acordo com a sessão Ingressos: R$10 (preço único) Venda: bilheterias físicas do Cinesesc e no site oficial

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

In-Edit Brasil

documentários

musicais
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Maderito revela como surgiu chamada ‘Alok já chegou’ usada no set de ‘rock doido’ do Parárraiá 2026

Integrante do grupo contou que áudio foi gravado de forma improvisada em um hotel e acabou reconhecido pelo público durante o festival

16.06.26 18h25

DIA DA ARTE

Lúcia Helena Galvão e espetáculo 'Minha Terra' unem filosofia e arte em Belém nesta semana

Programação nos dias 17 e 18 de junho traz palestra exclusiva com a renomada filósofa e noite cultural com grandes nomes da música e da poesia paraense

16.06.26 18h20

CULTURA POPULAR

São João de Marituba começa sexta-feira (19) com quadrilhas, bois-bumbás, carimbó e aparelhagens

Programação gratuita na Praça Matriz segue até domingo (21) e inclui também concurso intermunicipal e transmissão do jogo do Brasil

16.06.26 16h50

PROGRAMAÇÃO

Tribo de Jah, Duda Beat e Mombojó estão confirmados no festival de verão do Psica

Além de atrações nacionais, a programação dos dias 17 e 18 de julho evidencia a força local com Grupo Paracauari, Balanço de Maré, Layse & Lambada da Serpente e Mega Pop Show

16.06.26 13h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

SITUAÇÃO

Diogo Defante foi preso nos EUA? Saiba a verdade sobre a situação do humorista na Copa

Humorista apareceu sendo abordado por policiais próximo ao estádio da estreia do Brasil

15.06.26 22h52

LUTO

Morre atriz da novela turca 'Coração de Mãe', aos 35 anos

Na trama, Ece Irtem interpreta Isil, que foi chamada de Hande na versão em português

16.06.26 8h57

SERÁ?

Zé Felipe choca fãs ao responder pergunta sobre orientação sexual: 'Agora sou gay'

Além do questionamento sobre sexualidade, o cantor também respondeu perguntas relacionadas a novidades e a rotina com os filhos

16.06.26 16h07

DE VOLTA

Anajú Dorigon vive vilã no Globoplay e celebra retorno à Globo em 'A Nobreza do Amor' após sete anos

De volta aos estúdios da emissora para participação especial na novela tradicional, artista relembra papéis marcantes como a inesquecível Jade de 'Malhação'

16.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda