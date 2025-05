Imperatriz Leopoldinense vai homenagear Ney Matrogrosso no Carnaval do Rio de Janeiro

Com o título "Camaleônico", a escola de samba Imperatriz Leopoldinense vai homenagear o cantor Ney Matogrosso como enredo do desfile de 2026 na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Após a estreia da cinebiografia "Homem com H", que traz a trajetória do artista ao público de cinema, a escola de samba vai trazer sua versão da vida e obra do cantor para a linguagem dos desfiles de Carnaval.

O carnavalesco Leandro Veira, que será responsável pelo enredo, afirma que Ney Matogrosso "é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro". "Ney é um camaleão não apenas pela versatilidade musical construída nesses mais de cinquenta anos de carreira, mas também pela extraordinária identidade visual mutante que nos arrebata. Ele é o homem de Neanderthal, o Bicho-homem e o Pássaro-homem. Em cena, ele é bandido, bandoleiro e cigano. Uma boneca cobiçada, um Homem com H, aventureiro e inclassificável. Um fauno camaleônico e carnavalesco que me interessa", exalta o carnavalesco.

No dia 27 de maio, a sinopse do enredo será entregue aos compositores. A Imperatriz, que é dona de nove títulos no Carnaval, será a segunda escola a desfilar no domingo, dia 15 de fevereiro.