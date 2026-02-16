Imperatriz Leopoldinense lamenta morte do sambista paraense Orlandino Barbosa, o Meia-Dia

A Imperatriz Leopoldinense lamentou nesta segunda-feira (16) a morte do sambista paraense Orlandino Barbosa, conhecido no meio carnavalesco como Meia-Dia da Imperatriz. A manifestação foi publicada nas redes sociais oficiais da agremiação, que destacou a trajetória e a contribuição do artista para a história da escola.

Na nota, a verde e branca de Ramos afirmou que Orlandino “fará para sempre parte da nossa história” e prestou solidariedade a amigos e familiares. O texto relembra que o cantor e compositor foi tricampeão com a escola na Marquês de Sapucaí, nos anos de 1999, 2000 e 2001, período marcante na galeria de títulos da agremiação.

Carinhosamente chamado de Meia-Dia da Imperatriz, o artista era reconhecido por sua ligação afetiva com a escola e pela dedicação ao samba. A publicação encerra com uma mensagem de despedida: “Valeu, Meia-Dia. Obrigado por tudo!”.