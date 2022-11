'III Sarau Flamenco' será apresentado no fim de semana, em Belém

O III Sarau Flamenco- “La Senda Mía” (em português, ‘o meu caminho’), um espetáculo de música e dança desse gênero da cultura espanhola influenciado por vários povos, que conquista corações pelo mundo. O sarau será apresentado no sábado, 3, às 19h30, e no domingo, 4, às 18h30, no auditório do Centro Universitário Fibra.

O espetáculo com 25 bailaoras – como são chamadas na Espanha as dançarinas de flamenco, sendo bailaores no masculino -, traz a Cia Flamenca do Pará entre os grupos convidados. O sarau também vai trazer outros gêneros da dança, como casais de professores de dança do Studio Tango e da WS Dança de Salão, que irão se apresentar ao som de músicas latinas. Outra convidada é a bailarina Renata Abucater, da Magia do Oriente, com dança cigana, e duas bailarinas de danças orientais, Jéssica Tainá e outra.

O flamenco surgiu na Andaluzia, no Sul da Espanha, e sofreu e continua sofrendo influências de diversas culturas, principalmente dos ciganos, mas também de povos árabes, judeus e egípcios, que se instalaram na Península Ibérica, conforme explica o professor Cassius De La Cruz, realizador e diretor do sarau. “O flamenco é uma arte viva que está sempre se renovando”. Por isso, foram convidados para o sarau os dançarinos de ritmos que influenciaram o flamenco.

“O flamenco é muito rico. Ele surgiu através de muitas influências de diversas culturas, mas, inicialmente, surgiu com os ciganos, nas periferias, surgiu com uma visão marginalizada até chegar aos cafés cantantes, passou aos teatros e, de lá, ganhou o mundo através de grandes bailaores e bailaoras que saíram da Espanha e vieram para a América e outros continentes, dançando e divulgando essa cultura. O flamenco é a mescla de diversas culturas do mundo”, detalha o professor.

Espetáculo

O sarau inicia apresentando o flamenco inserido na região Norte do Brasil, a partir de referências da arte, da poesia e da música latino-americanos. O espetáculo vai trazer “música mexicana, uma influência de Fridah Kalo e do tango argentino” como elementos da influência latino-americana no flamenco.

No momento seguinte, os bailaores tocam as castanholas com a apresentação da “orquestra de castanholas” que vai acompanhar grandes clássicos da música espanhola com o toque das castanholas. Nesse momento, a “orquestra” contará com outros artistas que irão dançar ao som das castanholas.

E na última fase do espetáculo, os ritmos das regiões da Espanha entram em cena, como as colombianas, o tango, o flamenco e as sevilhanas. “O espetáculo faz esse movimento de ida e de volta (da América Latina para a Espanha) pois é assim que são chamados os bailes de ritmos da Espanha, ‘ida e volta’. É porque os grandes nomes do flamenco vieram para cá (América Latina) pegaram a influência da músicas daqui e quando retornaram, mesclaram na música espanhola”, acrescenta Cassius.

Os figurinos chamativos de cores e saias rodadas serão reproduzidos no sarau. “O espetáculo tem um apelo visual muito bonito, com variedade de cores, saias rodadas, vestidos mais justos e soltos, rosas no cabelo, acessórios de baile como “manton” (xale triangular espanhol) e leque.

Agende-se:

III Sarau Flamenco- “La Senda Mía”

Dias e horários: sábado, 3, às 19h30, e domingo, 4, às 18h30

Local: auditório do Centro Universitário Fibra (Av. Gentil Bittencourt, 603, Bairro de Nazaré)

Ingressos e informações: (91) 98196-4244