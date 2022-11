Complexo Usina da Paz recebe I Encontro de Dança Moderna

O I Encontro de Dança Moderna começa nesta sexta-feira (25) com uma vasta programação que une arte e conhecimento acadêmico por meio de palestras, oficinas e mostras de dança.Toda a programação vai ocorrer no Complexo da Usina da Paz, na Cabanagem, até o próximo domingo (27), com o intuito de envolver a comunidade.

De acordo com a professora Eleonora Leal, que está na organização do evento, o encontro surgiu a partir de um projeto de pesquisa "Dança Moderna Americana" e do projeto de extensão da Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA). E a partir disso unir o conhecimento artístico e científico para diferentes comunidades.

"Nós estamos promovendo as atividades para disseminar o conhecimento da dança moderna. E escolhemos realizar no Complexo da Usina da Paz como forma de envolver a comunidade do bairro da Cabanagem", explica a professora.

O encontro conta com 200 inscritos entre as palestras e oficinas. Nesta sexta-feira (25), a programação começa com a palestra "A dança moderna em Belém do Pará" com a professora doutora Auxiliadora Monteiro. Pela parte da tarde também vai ocorrer o workshop "A Técnica de Isadora Duncan" com a professora Fátima Suarez.

No sábado (26), uma das oficinas disponíveis é a de "Improvisação na Dança Moderna" com a professora Eleonora Leal. E a partir das 16h30, terá um show de dança. No domingo (27), a programação ocorre pela manhã e será de forma virtual. Toda a programação é gratuita.

Sobre a importância do aprendizado da dança moderna, a professora Eleonora Leal explicou que o ponto forte da dança moderna tem a ver com a expressividade do momento. As danças e os ritmos típicos que fazem parte da cultura fortaleceram a expressividade dos movimentos e a hibridização entre os movimentos, gestos e os movimentos técnicos da dança moderna acabaram certos para o aperfeiçoamento e estudo.

“O estudo da dança moderna para coreógrafos e dançarinos só contribui com o trabalho. Mesmo as técnicas sendo distintas nada impedem que propiciem a hibridização dos movimentos, pelo contrário, só enriquecem o trabalho”, destaca a professora.

Serviço: I Encontro de Dança Moderna

Data: 25 a 27 de novembro

Local: Complexo Usina da Paz

Gratuito