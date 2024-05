III Encontro das Estrelas terá apresentações grupos regionais e show de Félix Robatto

Um grande encontro da cultura popular regional será o atrativo da 3ª Edição do Encontro das Estrelas com seis apresentações musicais artísticas neste domingo (05/05), a partir das 15h, na Paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Telégrafo, em Belém. A festa terá espaços para comidas regionais e show do músico Félix Robatto e do Grupo Folclórico Regional Frutos do Pará, que tenta angariar recursos com o evento a turnê anual por Estados do Sul e Sudeste.

A programação começa com o Grupo Folclórico Regional Frutos do Pará (15h30), em seguida haverá o Pará Caboclo (16h), depois o grupo de carimbó Buiu Mãos de Veludo (17h), banda de carimbó Maria Lu (18h) e grupo da carimbó Jurupari (19h), de Outeiro. O cantor Félix Robatto sobe ao palco às 20h, e para encerrar a noite o Frutos do Pará volta ao palco às 21h.

“Estamos com expectativa muito grande, já fizemos duas edições anteriormente. Esperamos em torno de 300 pessoas, ou até mais se Deus quiser. Estamos com promoção de venda de ingressos com o copo exclusivo do evento. Muitas pessoas estão querendo comprar antes. Ganhamos muitos seguidores nas redes sociais, com a visita da Alane. Está tendo muita procura pelo grupo”, contou a Christiane Moraes, diretora de marketing do grupo Parafolclórico Frutos do Pará.

O Grupo Parafolclórico Frutos do Pará, sob a liderança da Mestra de cultura Popular Iracema Oliveira, iniciou o evento Encontro das Estrelas com o intuito de divulgar a cultura regional e outros grupos serem divulgados. “A ideia surgiu no fim da pandemia quando fizemos o retorno das atividades presenciais, sentimos necessidade de voltar o grupo folclórico, e resolvemos realizar em forma de roda de carimbó. A ideia foi tão acertada que estamos na terceira edição”, comemora Christiane.

O ingresso individual está sendo vendido por R$ 10,00, com direito à um copo exclusivo do evento, além de sorteios de brindes e estacionamento dentro das dependências da paróquia.O evento é organizado também pela Associação Cultural Francisco Oliveira e Ponto de Cultura Heranças de Velho Chico.

“A gente tem muita dificuldade de arrecadar recursos para o folclore, não é só a gente. Nossa ideia ao realizar esse evento é divulgação, claro que tem a parte financeira, mas queremos estimular, diversificar as apresentações dos grupos. Queremos que eles mostrem o trabalho deles para a comunidade, para a população, para que possamos disseminar a cultura, e criar mais eventos desse tipo por Belém”, assegura Christiane.

Esse ano o projeto conta com foi selecionado para receber o apoio da Fundação Municipal de Cultura (Fumbel), por meio da Lei Paulo Gustavo. Os recursos permitiram pagamentos de pequenos cachês para os grupos, pagamento da estrutura, decoração e transporte para os artistas.

Serviço: III Encontro das Estrelas da Cultura Popular

Data: domingo, 05 de maio de 2024.

Local: Paróquia São Raimundo Nonato, localizada na esquina da avenida Senador Lemos com a travessa Manoel Evaristo, nº 767, bairro do Telégrafo, em Belém.

Horário: A partir das 15h.

Entrada: R$10,00 (com direito à um copo exclusivo do evento e sorteio de brindes e estacionamento)

Mais Informações: (91)99627-5285 / (91) 98141-5256