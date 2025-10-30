II Concerto Internacional de Música Barroca terá o Coro Carlos Gomes como participante

O cenário histórico da Igreja da Sé, em Belém, será palco de um encontro musical entre o Coro Carlos Gomes e o Ensemble Philharmonique de l’Île de Cayenne, da Guiana Francesa. O concerto, que destaca obras do período barroco, promete uma noite de celebração à música erudita e à integração cultural entre os dois países. Esta é a segunda vez que os grupos se reúnem em uma mesma apresentação — a primeira ocorreu em 2023. O espetáculo gratuito está marcado para sexta-feira (31), às 19h30.

Repertório barroco marca a apresentação

O maestro Christophe Chapuis, da Filarmônica de Caiena e professor de trompete no Conservatório de Caiena, adiantou que o público poderá ouvir obras do compositor brasileiro Lobo de Mesquita, como Stabat Mater e Te Deum. “Desta vez, apresentaremos peças do compositor brasileiro Lobo de Mesquita, como o Stabat Mater e o Te Deum. Estamos muito felizes em compartilhar este momento musical com os cantores e músicos”, destacou Chapuis, que também dirige o conjunto Epic, formado por músicos amadores e profissionais, entre eles a soprano Marguerite Berger.

A maestra Maria Antónia Jimenez, regente do Coro Carlos Gomes e do Coral Vozes da Amazônia, celebrou a parceria entre os grupos. “É um momento de unirmos talentos para celebrar a música que atravessa séculos e aproxima culturas”, afirmou.

Serviço

Local: Catedral Metropolitana de Belém Nossa Senhora da Graça (Igreja da Sé)

Horário: 19h30

Ingressos: Gratuitos

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)