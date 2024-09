Igreja de Santo Alexandre recebe Grupo de Violoncelos do Instituto Carlos Gomes nesta terça (1)

A sonoridade singular do Grupo de Violoncelos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) vai contar com a acústica da Igreja de Santo Alexandre, no bairro histórico da Cidade Velha, nesta terça-feira (1). Isso porque o Grupo fará uma apresentação única nesse espaço, a partir das 19h, com entrada franca e como parte do projeto Música nos Museus desenvolvido pelo IECG e a Fundação Carlos Gomes.

O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com o objetivo de democratizar o acesso às apresentações de música clássica envolvendo alunos e professores do IECG em espaços culturais da capital paraense.

O Grupo de Violoncelos é um projeto de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes. Essa ação começou neste ano, com a proposta de difundir a música de concerto e o violoncelo, por meio de obras e arranjos escritos especificamente para essa formação.

Apresentação

O Grupo é formado por alunos dos cursos preparatório, técnico e bacharelado do IECG, da Universidade Estadual do Pará (Uepa), Fundação Amazônica de Música e egressos do curso de Bacharelado em Música. Na coordenação do Grupo atua a professora e mestre Kalyne Valente, e ele é formado pelos alunos Ingridy Santos, Emerson Maciel, Sara Correia, Maynara Malcher, Roberta Mikaelly, Alípio Vilela, Marina Maciera e Sara Cruz.

A apresentação vai ter as participações especiais da soprano Dione Colares e do regente, Renan Cardoso, que apresentarão a obra “Bachianas Brasileiras Nº 5 – Cantilena”, de Heitor Villa-Lobos. Além disso, o público poderá conferir outras obras importantes da história da música como “Asturias” de Isaac Albeniz; “Oblivion”, de Astor Piazzolla, e “Enquanto você dormia”, de Fábio Presgrave.