Idealizador do guaraná Jesus tem documentário aprovado pela Ancine

“Além do sonho cor de rosa” é o documentário sobre a vida e obras de Jesus Norberto Gomes, criador do Guaraná Jesus. A Agência Nacional de Cinema (Ancine) autorizou a captação de recursos para a produção do documentário, que contará com o roteiro de Roberta Gomes, bisneta de Jesus Norberto.

A autorização para o projeto foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada, 11 de março. A produção foi aprovada pela reunião da diretoria colegiada da Ancine no dia 5 de março. O despacho prevê que o filme poderá arrecadar até R$ 809 mil e será produzido pela Desdobro Produções.

Jesus Norberto abriu o primeiro negócio aos 20 anos, a farmácia Galvão, no Maranhão. Ateu, ao contrário do que muitos pensavam, todas as criações homenageavam a ele próprio, como o Antigripal Jesus, o Xarope Peitoral Jesus e a Jesulina Pasta Dentifrícia.