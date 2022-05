Humorista Raphael Ghanem apresenta stand up 'Se é que você me entende' em Belém nesta quarta-feira

“Se é que você me entende”, comédia do gênero stand up, chega a Belém nesta quarta-feira, a partir das 22h, no Studio Pub. Apresentada pelo humorista Raphael Ghanem, a peça traz reflexões sobre o cotidiano, análises de relacionamento além de casos comuns a todos as pessoas durante o dia a dia dessa viagem temporária chamada vida.

Com texto, interpretação e direção do próprio humorista, o texto é todo autoral, feito de "cara limpa", ou seja, sem auxílio de figurinos, perucas e adereços. Segundo Raphael, “através da risada inspiramos e expiramos alegria, durante um show de humor elevamos tanto nossa vibração que depois fica tudo mais leve. E eu acredito que pessoas mais leves encontram soluções menos coléricas para o cotidiano. O show traz um pouco disso, como extrair humor de tudo que passamos no nosso dia a dia”, explicou. Com faixa etária a partir de 16 anos, o humorista apresenta um ponto de vista engraçado e exagerado sobre situações que todo mundo já passou um dia.

Raphael Ghanem é ator e comediante, ficou conhecido por criar o canal “Baby Beef” e já conta com mais de um milhão e meio de seguidores nas redes sociais. O humorista já trabalhou em séries e novas da Rede Globo, como “Verdades Secretas” e “A Lei do Amor”. Raphael se prepara para sua estreia nos cinemas, em outubro, com o longa “Outono, um ano inesquecível”, que tem na direção o ator Lázaro Ramos.

Vale destacar que ainda é essecial a

Apresentação da carteira de vacinação na entrada do evento, que pode ser também o certificado emitido pelo aplicativo Conecte SUS ou por outro meio, como caderneta ou cartão de vacinação emitido pela Secretaria Estadual da Saúde ou outro órgão governamental.

Agende-se:

Show “Se é que você me entende” com Raphael Ghanem

Data: 25/05 com sessão extra no dia 26/5

Hora: 22h

Local: Studio Pub Belém (Rua Presidente Pernambuco, 277, Batista Campos)