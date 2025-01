Humorista e influenciadora paraense morre aos 36 anos

A humorista e influenciadora digital Marcela Marques, faleceu neste sábado (11/01), aos 36 anos. Reconhecida por seu talento para criar conteúdos bem-humorados e por retratar o cotidiano da cultura paraense, Marcela acumulava mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.

A influencer enfrentava uma batalha contra o câncer de útero, que se agravou após a doença atingir outras partes de seu corpo. Seu último vídeo foi publicado em 10 de novembro de 2024, quando ela fez um apelo por um leito hospitalar em Belém.

A notícia de seu falecimento foi divulgada pelo perfil do Instagram @fofocapara_, que compartilhou uma foto e um vídeo de Marcela, comovendo os seguidores e gerando uma onda de mensagens de carinho e pesar.

VEJA MAIS

Nos últimos dias de sua vida, Marcela estava em coma induzido, e uma corrente de solidariedade foi mobilizada por amigos e seguidores nas redes sociais. A influenciadora Nayara Venturyne, uma de suas amigas próximas, usou suas redes para pedir orações: "Peço a vocês uma corrente do bem, uma corrente de oração para que ela se recupere, fique curada e volte a fazer todos sorrirem", declarou Nayara em seus stories.

Comovidos com a luta de Marcela, seus seguidores organizaram uma "Vaquinha Solidária" no dia 13 de novembro para arrecadar fundos destinados a ajudar no custeio de seu tratamento e na compra de medicamentos.