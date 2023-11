Humorista de A Praça É Nossa diz que foi ameaçada por Alexandre Correa

A humorista Mhel Marrer, que integra o elenco do programa A Praça É Nossa, do SBT, afirmou que já foi ameaçada por Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, denunciado pela apresentadora por lesão corporal neste fim de semana.

Mhel publicou um vídeo em que aparece conversando com um homem, que supostamente seria Alexandre, e faz uma ameaça telefone. A situação teria acontecido há 11 anos, quando ela ainda trabalhava no extinto Legendários, apresentado por Marcos Mion na Record TV.

"O babado é o seguinte. Eu trabalhava na Record no Legendários e era jurada de humor no Tudo é Possível. Eu tava num grupo fechado de humoristas que só falam o que não presta no Facebook. E a minha língua venenosa falou mal do programa, contou que o concurso era marmelada e ainda tirou sarro de uma galera da equipe", começou a comediante.

A conversa foi parar da produção do programa, na época comandado por Ana Hickmann, e consequentemente nos ouvidos de Alexandre, que decidiu tirar satisfações com a humorista. "No dia seguinte, o marido da Ana Ríquema [sic] arruma meu número não sei onde e liga me xingando. Batemos boca, quando ele começou a me ameaçar, eu catei minha câmera e avisei que tava filmando e foi isso aí que eu consegui gravar. No final, até me desejou boa sorte, acho que ele percebeu que ele era doido, mas eu era doida e meia", continuou Mhel.

Mhel acionou o jurídico da TV Record, mas não teria recebido ajuda. "O máximo que fez por mim foi me deixar sair da emissora sem pagar multa contratual", lembrou.

A humorista detalhou que foi amplamente defendida pelos colegas da comédia, como Danilo Gentilli, que hoje apresenta o The Noite no SBT. O apresentador Marcos Mion, hoje na Globo, também a teria defendido na época.

A Record TV nem Alexandre Correa se manifestaram sobre o assunto até a conclusão deste texto.