Humorista Bruno Motta apresenta o ‘Melhor Que os Outros’ em Belém

Nesta sexta-feira, 23, o humorista Bruno Motta apresenta o show "Melhor Que os Outros", no Municipal, às 21h30. A abertura do evento, que tem organização da Sem Cenário Produções, será feita por Vinicius Estranho, João The Rocha e Epaminondas.

O mineiro é humorista, ator e redator e soma mais de 40 milhões de acessos nas suas redes. Ele já foi redator de humor da Globo, comentarista de humor na bancada do Jornal da Record News e Notícias da Manhã (SBT) e um dos autores do sucesso Furo MTV, onde também foi repórter e colunista. Na web, criou e apresentou projetos como o Falha Deles (IG) e Diário Semanal (Youtube), além de ser um dos principais apresentadores do "Improvável". No último ano, ele esteve no elenco do Pânico na Band, nos quadros "Ta No Lar" e "MasterTrash".

O show "Melhor Que os Outros" reúne vários momentos da carreira do comediante, que estreou seu primeiro solo em 2001, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

“Eu estou muito feliz de estar aqui, vim bastante no começo da minha carreira, gosto demais da comédia que é produzida aqui, sou muito amigo dos humoristas, inclusive não é à toa que eu pedi para ter ao meu lado o Epaminondas, que está bombando. Tem também o The Rocha e o Vinicius, que são meus amigos. A presença deles é justamente para eu estar mais junto dessa cultura paraense. Esse show é dos melhores momentos da minha carreira, selecionei o que tem de melhor em 20 anos. Acho que o pessoal daqui merece, a gente vai dar muita risada, é um show que eu me divirto fazendo. Então, vou ficar muito feliz de ver o público de Belém novo dez anos depois da última vez que eu estive aqui”, disse Bruno.

VEJA MAIS

O humorista está em Belém desde o início da semana, ele veio participar como mestre de cerimônia de um evento de empreendedorismo.

Bruno Motta já participou de programas como Altas Horas, Conversa com Bial, The Noite e Programa do Jô. Além disso, ele é autor de algumas edições do Prêmio Multishow de Música. No YouTube, Bruno é Mestre de Cerimônias (MC) dos Barbixas, além de protagonizar "1 Milhão de Anos em 1 Hora", versão brasileira da montagem da Broadway de "Long Story Short", de Jerry Seinfeld.

“Essa apresentação tem a ironia afiada, improviso e a elegância ao tratar dos assuntos mais delicados e controversos”, comenta Bruno. O comediante destaca que o bom humor é de ajudar em situações do cotidiano: “Ele permite dizer o que outras pessoas, muitas vezes, não podem. Ele aponta, comenta e às vezes até soluciona questões que, de outra forma, seriam problemas. O humor é um ponto de vista, e a risada é essa fagulha do contato que acontece entre o artista e o público”.

Agende-se

Melhor Que os Outros

Atrações: Bruno Motta, Epaminondas, João The Rocha e Vinicius Estranho

Data: sexta-feira, 23

Hora: 21h30

Local: Bar Municipal - Rua Municipalidade, 1643, Umarizal

Informações @semcenario