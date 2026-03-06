Humorista apresenta 'Fernando Pedrosa Xaveca a Plateia e Bebe Vinho' nesta sexta-feira (6), em Belém

A alegria é o tempero da vida. Contudo, muitas vezes, não é nada fácil sorrir diante de tanto sofrimento provocado por guerras, enfermidades, feminicídio, violência sexual, racismo e homofobia. Entretanto, o humorista Fernando Pedrosa encarou o desafio de abordar um tema delicado: fazer um stand-up focado na realidade da comunidade LGBTQIAPN+ sem parecer piegas e preconceituoso. Assim, surgiu o show “Fernando Pedrosa Xaveca a Plateia e Bebe Vinho” que ele apresenta nesta sexta-feira (6), às 21h30, no Teatro Resolve, na avenida Senador Lemos, 3153. A realização nacional é da Plauz Produções.

A sigla LGBTQIAPN+ envolve a diversidade de orientações sexuais, identidades e expressões de gênero - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros/Travestis, Queer, Intersexo,Assexuais/Arromânticos/Agêneros, Pansexuais/Polissexuais, Não-binários e o "+" abrange outras identidades, visando inclusão e visibilidade contra o preconceito.

Ao se observar a trajetória do humor no Brasil, seja na TV e no cinema, nota-se que por muito tempo existiram piadas pesadas contra pessoas com orientação sexual diferente da usual. Isso ainda que houvesse artistas que aproveitavam para ironizar a discriminação sofrida por pessoas da comunidade LGBTQIA+ e seguir em frente.

Uma piada mal intencionada anda junto com o bullying, com o preconceito e serve de porta de entrada para a violência. Muitas pessoas LGBTQIPNA+ sofreram e sofrem piadinhas na escola, nos locais de trabalho e em via pública simplesmente por causa de sua orientação sexual.

Por incrível que pareça, ainda é comum hoje em dia, uma pessoa LGBTQIPNA+ sofrer discriminação e até violência dentro da própria família. Chegam a ser expulsas do próprio lar.

Encontros

Mas, as relações sociais evoluem, e o humor pesado que reproduz e incentiva a discriminação tem perdido espaço. Tanto que em seu primeiro espetáculo solo, Fernando fica literalmente flertando com a plateia enquanto vai sorvendo um bom vinho no palco. Nesse clima todo, surgem histórias que passam a ser compartilhadas no espaço,

Fernando explica sobre esse formato interativo do show. “Apesar de eu ter começado na comédia fazendo stand-up tradicional, sempre fui muito fã de improviso. Eu ia assistir aos Barbixas e ficava fascinado com aquela capacidade de criar coisas ao vivo com a plateia”.

“Em um momento da minha carreira, ainda antes de estrear meu primeiro solo, eu postei nas redes sociais um vídeo interagindo com um casal da plateia. Em poucos dias ele se tornou o vídeo mais assistido do meu perfil. Aquilo me acendeu uma luz: percebi que aquela interação espontânea era algo que eu gostava muito de fazer e que o público também se divertia muito assistindo”, conta o artista nascido em São Paulo.

A partir daí, como relata, ele começou a estudar e desenvolver mais essa habilidade de improviso com o público. “Então, quando chegou a hora de estrear meu show solo, a interação já tinha se tornado uma parte central da dinâmica do espetáculo”, destaca.

Fernando é roteirista de formação e seus primeiros trabalhos com comédia foram justamente escrevendo. Ele chegou a trabalhar no roteiro do “Coisa Nossa” e também no programa de TV “A Culpa é do Cabral”.

“Então, por incrível que pareça, eu sou cria do texto. Por isso, o espetáculo tem, sim, uma estrutura clara, com começo, meio e fim. Mas é um roteiro pensado justamente para abrir muito espaço para a interação com a plateia. Essa estrutura me permite ser bastante espontâneo no palco e criar junto com o público”, diz .

Ele pontua que esse formato do espetáculo é muito especial, pois permite trazer para o palco de stand-up histórias do próprio público. “Muitas vezes, as partes que considero mais especiais do show nascem exatamente dessas interações inesperadas. Existe um roteiro, mas dentro dele há bastante espaço para esse caos maravilhoso que a gente constrói ao vivo com as histórias de quem está ali assistindo”.

E o título do show é provocativo para que muita coisa inesperada ocorra nas apresentações. “Como grande parte do meu público é da comunidade LGBTQIAPN+, dependendo da cidade o show acaba virando quase um ponto de encontro. Muitas vezes as pessoas se conhecem, já se relacionaram ou têm histórias em comum”, relata Fernando.

“Uma situação que acontece com certa frequência é alguém começar a contar uma história sobre um ex ou sobre um encontro que deu errado… e, de repente, a gente descobre que a outra pessoa envolvida está ali na plateia também e resolve contar a versão dela da história. Nessas horas eu costumo brincar que o espetáculo virou um episódio de ‘Casos de Família’, só que apresentado por mim no palco. É justamente esse tipo de situação inesperada que faz cada apresentação ser completamente diferente da outra”, acrescenta.

Ele conta que em cada cidade em que se apresenta gosta de conhecer um pouco da cena local no próprio dia do show, incluindo pontos de pegação da comunidade LGBTQIAPN+, o que serve de referências durante o espetáculo e rende ótimos momentos com a plateia. “E, de quebra, também descubro onde vou tomar um drink depois do show”.

“Sobre Belém, eu já me apresentei duas vezes na cidade e foram dois dos meus shows favoritos. Então minha expectativa é encontrar novamente esse público maravilhoso, que sempre me recebe com muito carinho quando eu vou aí”, diz o humorista.

Serviço:

Show ‘Fernando Pedrosa Xaveca a Plateia e Bebe Vinho’

Em 6 de março de 2026, às 21h30, no Teatro Resolve,

na avenida Senador Lemos, 3153

Ingressos: sympla.com.br



