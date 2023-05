Hulk faz as pazes com sogra, mas ainda vive drama com restante da família da ex-mulher

Após se casar com Camila Angelo, que antes era "apenas" sua sobrinha, o atacante do Atlético-MG Hulk, viu a vida familiar virar de cabeça para baixo, especialmente com o lado da família que apoiou Iran Ângelo, sua ex-esposa e tia de Camila.

Hulk foi casado com Iran por 12 anos, com quem teve três filhos. Em agosto de 2019, o casal se separou, e começou ali uma intensa briga pela partilha da fortuna milionária acumulada pelo jogador ao longo da carreira. Cada um acabou ficando com cerca de R$ 100 milhões.

O que o público não esperava era que, em apenas três meses depois do divórcio, Hulk e Camila Angelo, que antes era sua sobrinha, reuniram a família no Natal e revelaram a todos que estavam juntos desde outubro, o que chocou todos os familiares, que prontamente ficaram do lado da ex-esposa do jogador. Inclusive, a mãe de Camila e sogra do jogador.

Porém, o nascimento da filha do casal foi um dos fatores que fizeram com que Hulk e Camila se reaproximasse de Nires, mãe de Camila e sogra (além de ex-cunhada) do jogador do Galo. O último passo rumo à reconciliação aconteceu no Dia das Mães, quando Hulk postou fotos ao lado da sogra e abriu seu coração para ela: "Te amo!". Porém, o restante da família ainda não engoliu o relacioamento do casal.

