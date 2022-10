Com dois de Hulk, Atlético-MG vence Fluminense em casa e reage no Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Fluminense por 2 a 0 na tarde deste sábado (1º), no estádio Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados pela estrela atleticana, o atacante Hulk.

Com a vitória, o Galo é o sétimo colocado e atinge a marca de 43 pontos. Já o Fluminense perdeu uma posição e fica em terceiro na classificação, uma vez que o Internacional ganhou do Santos. Agora, o Tricolor está a nove pontos do líder, o Palmeiras.

Na próxima rodada, o Atlético-MG viaja para São Paulo, onde vai encarar o Santos, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Fluminense continua a jogar longe do Maracanã e enfrenta o Atlético-GO, também na próxima quarta, às 19h, no Antônio Accioly.