O Liberal chevron right Cultura chevron right

Hugh Jackman faz primeira aparição pública com nova namorada

De acordo com a People, os dois são amigos desde os anos 2000, e se conheceram nos bastidores de diferentes peças de teatro musical

Estadão Conteúdo
fonte

Hugh Jackman (Instagram @thehughjackman)

Hugh Jackman fez a sua primeira aparição pública ao lado da nova namorada, Sutton Foster, após meses de especulação. A estreia do casal aconteceu no domingo, 26, durante a pré-estreia do filme Song Sung Blue - Um Sonho a Dois no AFI Fest, em Los Angeles.

Especulações de que Jackman e Foster estariam vivendo um relacionamento circulam desde janeiro, quando, segundo o portal E! Online, os dois já haviam sugerido que estavam levando o relacionamento a outro nível. Eles já haviam sido clicados de mãos dadas a caminho de um jantar. No entanto, mantiveram o namoro longe dos holofotes.

De acordo com a People, os dois são amigos desde os anos 2000, e se conheceram nos bastidores de diferentes peças de teatro musical.

Jackman ficou casado por quase 27 anos com Deborra-lee Furness, de quem se separou em 2023. Em novembro passado, a revista Us Weekly afirmou que o motivo do término teria sido o envolvimento entre Jackman e Foster nos bastidores do musical da Broadway The Music Man.

Segundo a publicação, o romance se iniciou quando os dois artistas ainda estavam casados com seus respectivos ex. Ela pediu o divórcio do ex, Ted Griffin, em outubro de 2024.

Quem é Sutton Foster?

Aos 50 anos, Sutton Foster é atriz, cantora e dançarina, duas vezes vencedora do Tony Awards - a primeira em 2003, por Thoroughly Modern Millie, e a segunda em 2011, por Anything Goes. Na televisão, protagonizou as sete temporadas da série Younger, e também participou de um episódio da série The Marvelous Mrs. Maisel.

Foster começou a carreira ainda na infância, quando passou a ter aulas de dança e atuou em uma montagem comunitária da peça Annie em Statesboro, na Geórgia. Mais tarde, atuou em uma montagem nacional de Grease, e eventualmente chegou a produções da Broadway.

