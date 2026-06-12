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'House of Guinness' é renovada para a 2ª temporada pela Netflix

Estadão Conteúdo

Os fãs de House of Guinness já podem comemorar. Segundo informações divulgadas pela revista Variety, a Netflix confirmou a renovação da série para uma segunda temporada, garantindo a continuidade da história inspirada na influente família irlandesa responsável pela criação do império Guinness.

A novidade chega cerca de oito meses após a estreia da primeira temporada, que conquistou críticas positivas e despertou o interesse do público com uma trama repleta de disputas familiares, ambições e conflitos políticos ambientados na Irlanda do século 19.

De acordo com a Variety, a produção dos novos episódios deve começar em 2027. A renovação, no entanto, parece ser apenas o início dos planos do criador Steven Knight.

Responsável pelo sucesso de Peaky Blinders, o roteirista já revelou anteriormente que pretende desenvolver a história por várias temporadas. Em entrevista ao Irish Mirror, Knight afirmou que a intenção é levar a narrativa até a década de 1960, acompanhando diferentes gerações da família Guinness.

Sobre o que fala 'House of Guinness'?

Ambientada entre Dublin e Nova York na década de 1860, a série acompanha os acontecimentos após a morte de Sir Benjamin Guinness, figura fundamental para a consolidação da famosa cervejaria.

A trama explora como o testamento do empresário impacta a vida de seus quatro filhos adultos, Arthur, Edward, Anne e Ben, enquanto disputas familiares, interesses financeiros e transformações sociais moldam o futuro da dinastia.

O elenco conta com nomes como Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O'Shea, Niamh McCormack, James Norton, Jack Gleeson, Seamus O'Hara, Michael McElhatton e Dervla Kirwan.

A produção também chamou atenção por reunir atores conhecidos do público britânico e por sua atmosfera frequentemente comparada à mistura entre o drama familiar de Succession e o estilo narrativo característico de Peaky Blinders.

Sucesso e controvérsias

A primeira temporada recebeu avaliações positivas da crítica, alcançando cerca de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Muitos elogiaram a ambientação, o figurino e a forma como a série retrata a ascensão de uma das famílias mais influentes da Irlanda.

Apesar da recepção favorável, a produção também enfrentou críticas de parte do público irlandês, que apontou imprecisões históricas e questionou a representação de acontecimentos políticos e movimentos anticoloniais da época.

Enquanto os novos episódios não chegam, os oito capítulos da primeira temporada seguem disponíveis no catálogo da Netflix.

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