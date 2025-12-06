Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Homilia: padre Claudio Pighin enfatiza a conversão à Palavra de Deus para produzir bons frutos

A partir do exemplo de fé e dedicação dado por João Batista, que anunciou a vinda de Jesus Cristo, o padre Claudio destaca a importância de se viver a Palavra de Deus para transformação de vida

Eduardo Rocha
fonte

Padre Claudio Pighin: ações concretas em obediência à Palavra de Deus (Foto: Arquivo / O Liberal)

Na Homilia deste final de semana, em que transcorre o Segundo Domingo do Advento (período de preparação dos fiéis para o Natal), fundamenta-se na passagem bíblica de Mateus 3, 1-12. O padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco,  ressalta que esse evangelista apresenta a grande figura de João Batista e a atividade desse personagem das Escrituras Sagradas com a sua proposta de transformação das pessoas.  João Batista estava ciente da vinda do Senhor e, então, assumiu o papel daquele que ajudava os outros a acolher o Messias. 

A preparação de João Batista para sua missão histórica teve como cenário o deserto.  Ele levou uma vida austera e de oração, ou seja, totalmente entregue à Palavra de Deus. “É daí que traz toda a força para proclamar: ‘Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo!’. E o povo todo recepcionava essa mensagem e simpatizou com Batista. Eles confessavam publicamente os próprios pecados e se faziam batizar. Portanto, o Rito Batismal fazia uma só coisa com a mensagem de João Batista que chamava a atenção sobre o tempo presente como o momento propício para o Juízo Final de Deus”, salienta o padre Claudio.

Transformação

A voz de João Batista emocionava as pessoas, e, nesse contexto, é que surge uma mudança de existência delas. “É interessante ver que essa conversão não é algo de abstração, mas se fundamenta nos fatos reais da vida. Isso significa que as mudanças das nossas vidas não podem ser concentradas em pensamentos ou em coisas abstratas. Devem se encarnar na nossa vida para transformá-la. E de onde vem toda essa força? Ela vem de saber acolher a Palavra de Deus e reconhecê-la com absoluta”, enfatiza o religioso.

Por esse motivo, como pontua o padre Claudio Pighin, João Batista foi muito duro com os fariseus  e saduceus, definindo-os como “cobras venenosas”. “Porque eles não estavam disponíveis a esta abertura ao Senhor”, completa.

“Não adianta se iludir pelo fato de pertencer ao povo de Deus e ter como pai Abraão. Garantias desse tipo  são radicalmente excluídas. Nós, seres  humanos, seremos julgados pelas nossas escolhas e nossas ações. Pertencer à Igreja, sermos fiéis à  instituição e frequentar o Sacramento não nos deve iludir de que já possuímos uma garantia de salvação”, pondera o padre Claudio Pighin.

Portanto, como frisa o religioso, é necessária uma constante mudança de vida para as pessoas chamadas a construir uma vida marcada de sinais que antecipam o Reino de Deus. “Todos somos destinados a uma seleção, e essa seleção vem de Deus”, pontua o religioso. E isso impele as pessoas a buscar ter uma vida bem dinâmica e transformadora. “E aqui, eu pergunto: Aquela voz de João Batista ainda hoje é presente na tua vida, ajudando-te  a transformá-la?”, finaliza o padre Claudio Pighin.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

homilia o padre claudio pighin
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NA HISTÓRIA

Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

06.12.25 8h00

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA

Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo

Maximo Garcia foi o responsável por "retirar" o DIU da influenciadora pornô

20.02.25 14h58

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

EITA!

Nora de Andressa Urach, 'Princesa do Funk' fala sobre vídeos de sexo e a sogra: 'tive com ela'

Gabi Ayala é namorada de Arthur Urach; a morena publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a importância da sogra e a chamou de "mentora"

29.01.25 15h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda