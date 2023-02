Homem que rasgou notas do Carnaval de 2012 é preso por assaltos a bancos

A apuração do Carnaval de São Paulo em 2012 foi marcante, principalmente por um fato que chamou atenção do país inteiro: quando o título de campeã da Mocidade Alegre foi ofuscado por Tiago Tadeu Faria, que invadiu a mesa da Liga Independente das Escolas de Samba do estado e rasgou os papéis com as notas dos jurados.

Tiago Faria rasgou as notas dos jurados na apuração das escolas de samba de São Paulo (Reprodução TV Globo)

Agora, mais de dez anos depois da grande confusão, o homem responsável pelo episódio está preso e é considerado um dos líderes do "novo cangaço". Apelidado como "Gianecchini do crime", ele foi preso por suspeita de envolvimento a vários ataques a bancos em São Paulo. Ele chegou a ser preso ainda no carnaval após rasgar as notas mas foi solto após pagar fiança de R$ 12.400. Um ano depois, ele foi absolvido pela Justiça de São Paulo, quando o juiz Edison Tetsuzo Namba considerou que não houve crime no ato de rasgar as notas e destruir lixeiras e grades do Sambódromo do Anhembi.

Porém, o que a justiça não esperava era que ele fosse atacar novamente mas longe do carnaval. Ele foi preso em setembro de 2020 por suspeita de envolvimento a vários ataques a bancos em São Paulo. A quadrilha que Tiago fazia parte seria responsável pelo roubo de R$ 2 milhões da agência do Banco do Brasil de Botucatu (SP), em julho de 2020. Ela também é investigada pelas explosões e roubos a bancos em Ourinhos (SP), em maio de 2020, quando foram levados R$ 50 milhões, e em Bauru (SP), em fevereiro de 2018. Os ataques levaram pânico e terror às cidades paulistas.