Homem que invadiu casa de Jennifer Aniston é acusado de perseguição e vandalismo

O homem que invadiu e destruiu o portão da casa da atriz Jennifer Aniston foi acusado de perseguição e vandalismo nesta quarta-feira, 7. Jimmy Wayne Carwyle, de 48 anos, foi preso logo após o ocorrido na última segunda, 5. As informações são da Associated Press.

Carwyle é acusado de assediar a atriz durante dois anos. Segundo a agência de notícias, o homem teria enviado uma série de mensagens indesejadas para Aniston desde 2023.

Na última segunda, Carwyle bateu com o seu carro contra o portão da propriedade da artista de Friends e atravessou a entrada. Logo em seguida, ele foi detido pelos seguranças.

Aniston, de 56 anos, estava no local na hora do incidente, mas não entrou em contato com o invasor e passa bem. Ela ainda não se manifestou sobre o ocorrido.