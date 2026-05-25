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Histórico, curta de terror da BBC ressurge no Reino Unido após mais de 50 anos

O curta foi encontrado dentro de um cinema e teatro antigo, da década de 1930

Estadão Conteúdo
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Cópia de 'No Such Thing as a Vampire' é redescoberta após anos de crença de que todas haviam sido destruídas (Foto: @filmisfabulous via YouTube)

No final dos anos 1960, um curta-metragem de vampiros marcou época no Reino Unido, mas estava perdido. Agora, No Such Thing as a Vampire, da série antológica Late Night Horror, foi reencontrado.

A produção foi exibida pela emissora britânica BBC, e acreditava-se que todas as cópias haviam sido destruídas. No entanto, Darren Payne, um engenheiro cinematográfico da Inglaterra, encontrou o último desses registros.

O curta foi encontrado dentro de um cinema e teatro antigo, da década de 1930, chamado The Regent. A obra ostenta o título de pioneira, já que tornou-se a primeira da emissora a utilizar-se de cores.

Atualmente, a organização Film is Fabulous! trabalha em uma restauração de sua versão original.

O público poderá conferir a obra décadas depois de sua primeira exibição. Em 20 de setembro, o longa será exibido no The Regent, localizado em Christchurch, na Inglaterra, como parte do evento Grindfest.

Sobre 'No Such Thing as a Vampire'

A série antológica Late Night Horror teve seis episódios. No Such Thing as a Vampire foi o primeiro. Ele trazia Meg Wynn Owen no papel principal, como uma mulher que adoece repentinamente e passa a ser cuidada pelo marido, interpretado por Andrew Keir.

Com direção de Paddy Russell, o curta trouxe uma composição de múltiplas câmeras, além de imagens de arquivo. A obra foi exibida em 19 de abril de 1968, às 22h55, foi vista por 1,8 milhão de telespectadores.

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