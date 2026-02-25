Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Herson Capri grava vídeo e atualiza estado de saúde após infarto

Ele reforçou que a estreia da peça com a qual entraria em cartaz em São Paulo será adiada

Estadão Conteúdo
fonte

Ator Herson Capri (Reprodução / Instagram @hersoncapri)

Herson Capri publicou um vídeo de atualização sobre seu estado de saúde nas redes sociais. O ator de 74 anos sofreu um infarto e foi hospitalizado, conforme divulgado pela equipe do artista no domingo, 22.

"Hoje eu quero tranquilizá-los, porque realmente tive um infarto mas já estou bem, recuperado, em atividades normais", disse Capri. O ator seguirá em repouso por mais alguns dias por orientação médica.

Por isso, ele reforçou que a estreia da peça com a qual entraria em cartaz em São Paulo, A Sabedoria dos Pais, será adiada para o dia 5 de março.

Capri finaliza o vídeo agradecendo pelas mensagens de carinho dos fãs. "Muito obrigado, foi uma coisa até emocionante", concluiu.

Assista à mensagem de Herson Capri clicando aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HERSON CAPRI

ENFARTE

RECUPERAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

MELHORAS, VEVETA!

Cantora Ivete Sangalo é hospitalizada para exames após mal-estar

A artista deu entrada em um hospital de Salvador nesta quarta-feira (25)

25.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

'DÁ-LHE A DENTADA'

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

25.02.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda