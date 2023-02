Herdeiro da Globo é o responsável pelo inventário de Glória Maria

Os 50 anos de trabalho de Glória Maria com a Rede Globo fez com que a atriz tivesse proximidade com os donos da emissora. De acordo com o colunista Leo Dias, Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo, é quem está cuidando dos trâmites legais do inventário, do patrimônio e das finanças da jornalista.

Roberto Marinho Neto também é um dos padrinhos das duas filhas de Glória, as adolescentes Maria e Laura, de 15 e 14 anos.

Após a morte da jornalista, foi ele quem esteve no hospital tomando todas as providências necessárias.