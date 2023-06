Heloisa Périssé é dispensada da Globo: 'Novos voos'

Atualmente no quadro da "Dança dos Famosos", do Domingão com Huck, Heloisa Périssé é mais uma artista que deixa o elenco fixo da Globo. A atriz não teve o contrato renovado após quase 25 anos na emissora. Agora, os trabalhos da artista na emissora serão fechados por cada obra.

O último papel da humorista na emissora foi como Maria do Socorro na série Cine Holliúdy. "Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos", afirmou a atriz para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Com o fim da política de contratos fixos para elenco, a emissora visa enxugar a folha de pagamento e evitar que funcionários recebam salários sem estar trabalhando. Os artistas, no entanto, podem voltar a aparecer em projetos futuros de acordo com a obra.

Vale relembrar que nos últimos meses, a empresa também optou por não renovar o contrato de artistas como Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, entre outros.

