O Liberal chevron right Cultura chevron right

Helena Vieira, de 16 anos, vence o Fecant Kids e leva prêmio em Altamira

A vencedora da noite apresentou a música “Lamento de Raça”, toada gravada por David Assayag e composta por Emerson Aguiar Maia

O Liberal
fonte

"O Fecant é uma segunda casa para mim, um lugar onde me sinto acolhida", declarou a vencedora (Elyon Machado)

Helena Vieira, de 16 anos, do bairro Bela Vista, em Altamira, venceu o concurso de intérpretes infanto-juvenis Fecant Kids na noite de quinta-feira, 27, na Concha Acústica da cidade. A jovem artista levou para casa o prêmio de R$ 3 mil. O XI Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que distribui R$ 43 mil em prêmios, continua nesta sexta e sábado, 28 e 29 de junho, com concursos de músicas originais e shows gratuitos, incluindo atrações como Dona Onete e AQNO.

A vencedora da noite apresentou a música “Lamento de Raça”, toada gravada por David Assayag e composta por Emerson Aguiar Maia. “Já participei cinco vezes do Fecant. O Fecant é uma segunda casa para mim, um lugar onde me sinto acolhida. Escolhi essa música porque o meu pai sempre cantava para mim”, declarou Helena. Esta foi a segunda vez que a jovem venceu o Fecant Kids, sendo a primeira em 2021, aos 12 anos. Ela descreveu a sensação da vitória como uma “emoção única”, afirmando: “Não tem preço. Eu não esperava ganhar entre tanta gente talentosa e com potencial incrível”. Helena pretende seguir a carreira musical, seu sonho de infância.

Outras finalistas premiadas

Em segundo lugar no concurso, ficou Luíza Silva, de 13 anos, do bairro São Joaquim, também de Altamira, que foi premiada com R$ 2 mil. Andrecia Diciane, de 14 anos, de Bela Vista, Vitória do Xingu, garantiu o terceiro lugar e recebeu R$ 1.500.

Participação e incentivo à nova geração

Participaram do Fecant Kids 15 intérpretes com idades entre 6 e 17 anos, residentes nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo e nas comunidades da Volta Grande do Xingu, em Senador José Porfírio. Os 12 intérpretes não classificados este ano receberam um incentivo de participação no valor de R$ 600 cada um. Os troféus foram entregues no palco por Thomás Sottili, gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia; Luan Brito, coordenador de Patrocínios e Eventos do Banco da Amazônia; e Marinor Brito, vereadora de Belém.

Fecant impulsiona carreiras musicais

Ao final da noite de quinta-feira, aconteceu um show de Ailane, vencedora do Fecant Kids em 2023, que contou com a participação de Sáskia, campeã do Kids em 2022, e Glícia, segunda colocada na edição de 2022. A apresentação do evento ficou por conta dos cantores Jeff Moraes e Júlia Passos.

“A participação da Ailane, Sáskia e Glícia como artistas convidadas, este ano, demonstra o papel importante que o festival vem tendo para estimular novos talentos e impulsionar carreiras na cena musical da região do Xingu. É com orgulho que temos visto situações como essa, de não só de crianças e jovens, mas também de artistas amadurecidos, que vêm tendo mais visibilidade a cada ano com o Fecant”, comemora Joelma Klaudia, coordenadora e idealizadora do festival.

Programação do Fecant segue nesta sexta e sábado

O XI Fecant continua nesta sexta-feira e sábado, 28 e 29 de junho, com o Fecant Regional e o Fecant Nacional, concursos de músicas originais. O Fecant Regional terá 12 concorrentes da região Transamazônica, enquanto o Fecant Nacional contará com 12 concorrentes das demais regiões do Pará e do Brasil.

Ainda haverá shows nesta sexta-feira de Grah Podanosk, às 21h30; e AQNO com a participação de Sam Bruno, às 23h. No encerramento, no sábado, os shows serão de Arthur Nogueira, às 20h20; Dona Onete, às 22h30; e Reggae Town com a participação do cantor D’Roots, à 00h30.

Realização e apoios institucionais do XI Fecant

O XI Fecant tem o patrocínio de:

  • Norte Energia
  • Banco da Amazônia
  • Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp)
  • Lei Semear
  • Fundação Cultural do Pará (FC)
  • Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo do governo do estado do Pará
  • Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)
  • Ministério da Cultura do governo federal

O festival conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Altamira, do deputado estadual Eraldo Pimenta, do deputado estadual Chicão, da vereadora de Belém Marinor Brito, além da Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo do governo do Pará.

O Fecant é realizado pelo Instituto Ararajuba, uma organização sem fins lucrativos presidida por Joelma Klaudia.

Cultura
