'Harry Potter brasileiro' abandona nome do personagem após notificação da Warner

Estadão Conteúdo

Com mais de 980 mil seguidores nas redes sociais, o cantor conhecido até então como Harry, O Bruxo anunciou que deixará de usar o nome "Harry" em seus perfis. Morador de Salvador, ele ficou conhecido por divertir o público com a semelhança física com o personagem Harry Potter, vivido por Daniel Radcliffe no cinema, além de fazer apresentações musicais e vídeos de humor.

A mudança ocorre após uma notificação da Warner Bros., responsável pela franquia Harry Potter. Segundo o cantor, a empresa entrou em contato com sua assessoria de marcas e patentes para informar que ele não poderia continuar utilizando o nome associado ao personagem. A partir de agora, ele passará a se identificar apenas como O Bruxo nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Instagram, o músico afirmou que a decisão foi tomada em respeito à produtora e à marca. "Por respeito à Warner Bros. e ao Harry Potter, eu estou removendo o nome Harry das redes sociais. Eu não sou o Harry Potter, mas respeito toda essa trajetória e essa história maravilhosa", declarou.

Procurada pelo Estadão para esclarecer a decisão, a Warner Bros. ainda não havia respondido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

Além de atuar como sósia em eventos, O Bruxo também trabalha como cantor de arrocha. Ele integra um grupo de artistas baianos que viralizou nas redes em outubro do ano passado, após a divulgação do vídeo Hollywood do Samba, ao lado de personagens como Will Baiano, Jack Baiano e Eddie Murphy Baiano.

.
