'Harry Potter': ator revela que escreveu 'Hagrid' 7 mil vezes para conseguir papel

O ator Nick Frost, que fará o personagem Hagrid na nova série de Harry Potter na HBO, confessou recentemente que manifestou o papel assistindo aos oito filmes da saga na televisão e escrevendo o nome 'Hagrid' milhares de vezes à mão.

"Eu assisti a todos os filmes. Assistimos em família durante o Natal todos os anos", disse Frost ao jornal The Guardian. "Começamos em 20 de dezembro e terminamos uma semana e meia depois. Antes de ser escalado como 'Hagrid', minha parceira sugeriu que eu tentasse manifestar isso. Então, no último Natal, assisti a todos os filmes em sequência, enquanto escrevia a palavra 'Hagrid' 7 mil vezes", contou.

Por mais drástico que isso possa parecer, o universo claramente ouviu, já que o ator conhecido por atuar em Chumbo Grosso, Todo mundo quase morto, Férias macabras, Black Cab e Como Treinar o Seu Dragão, conseguiu o papel do guarda-caça de Hogwarts, anteriormente interpretado por Robbie Coltrane no cinema.

Sobre Coltrane, Nick já chegou a elogiar a atuação do ator como 'Hagrid' e disse aos fãs para não esperarem uma cópia exata.

"Vou tentar fazer algo, não 'diferente', porque acho que é preciso respeitar o tema, mas dentro disso, há espaço para detalhes", explicou Frost. "Sempre vi 'Hagrid' como uma criança adorável, perdida, violenta, engraçada e carinhosa. Acho que a beleza de poder adaptar um livro por temporada me permite explorar isso muito mais, e mal posso esperar."