O talentoso fotógrafo paraense Guy Veloso é o convidado da semana do videocast Lib Art, comandado pela empresária e artista plástica Rose Maiorana. Nesta edição, Guy fala sobre seus projetos fotográficos em um bate-papo leve, descontraído e cheio de arte. Rose recebe artistas em conversas sobre o universo da arte e suas infinitas possibilidades. O programa fica disponível no sábado (26), a partir das 14h, na plataforma Lib Play.

Segundo o fotógrafo e professor, o bate-papo foi tão interessante que o tempo previsto de conversa acabou dobrando. “Nossa, é incrível fazer parte de um projeto que dá mais visibilidade aos artista da terra. A conversa foi tão boa com a Rose, que ao invés de trinta minutos, ficamos mais de uma hora conversando. E não estava programado. Falei de meus projetos fotográficos, os projetos que já realizei, (como o livro Penitentes pelo Itaú Cultural) e também, daqueles que eu ainda quero realizar como meu estudo sobre o ‘transe’”, destacou.

Guy ressaltou ainda a alegria de poder contar com a audiência de um veículo de comunicação como o Grupo Liberal. “É um imenso prazer usar essa audiência para falar sobre arte, é importante demais cada vez mais as pessoas apreciarem o trabalho dos artistas da nossa terra”, reforçou o convidado.

Guy Veloso é formado em direito e fotografa desde 1989 com várias publicações e mostras nacionais e internacionais. Participou da 29a Bienal Internacional de São Paulo, em 2010, a convite dos curadores Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos. Foi curador-chefe de Fotografia Contemporânea Brasileira na XXIII Bienal Europalia Arts Festival, em Bruxelas, na Bélgica, 2011/12. Artista convidado para a Biennial of the Americas de 2017, no Museo de las Americas em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. O assunto religião é o mais recorrente em seu trabalho, especialmente o uso do corpo como transcendência.