Gusttavo Lima surpreende mulher que fazia oração na rua e a chama para cantar; assista

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu uma fã na sexta-feira (21) quando ela fazia uma oração no meio da rua, em Porto Seguro, no sul da Bahia. O cantor se aproximou da mulher, lhe deu um abraço e a chamou para cantar. O artista se apresentou na cidade na quinta-feira (20). As informações são do G1 da Bahia.

A cena foi gravada e compartilhada nas redes sociais. Gusttavo aparece ao lado da mulher, que faz uma oração, e dá um abraço na fã que não teve a identidade divulgada.

Depois, os dois cantaram juntos a música "Ficha Limpa" e foram aplaudidos por quem passava pela rodovia. Gusttavo Lima estava a caminho do aeroporto quando foi surpreendido pela fã.