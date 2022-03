Gusttavo Lima recebe ameaça de morte antes de show: 'Vai ser o último'; vídeo

O sertanejo Gusttavo Lima teve um final de semana de shows nada agradáveis. As apresentações feitas por ele nos estados de Tocantins e Mato Grosso acabaram ficando marcadas por medo e pânico, depois que o cantor recebeu ameaças de morte. Também houve registros de confusão com seus seguranças.

Antes do show realizado no Tocantins, começou a circular, na sexta-feira (18), um vídeo onde uma mulher fazia ameaças de morte ao cantor sertanejo. Nas gravações, a suspeita aparece armada, ameaçando Gusttavo Lima.

"Vai ser o último show, viu. Vai vendo", intimida a mulher.

Segundo informações da Polícia Civil reportadas pelo SBT, a mulher que ameaça Gusttavo é uma traficante conhecida pelo nome de "Banguela". A suspeita foi identificada, mas não foi presa. Ainda segundo a polícia, ela tem 18 passagens criminais, uma delas por participação em um latrocínio (roubo seguido de morte).

Por conta das ameaças, a segurança do cantor foi reforçada para o show no Tocantins, e ele teria subido ao palco usando um colete à prova de balas. Depois de observar a movimentação no show, Gusttavo retirou o item de proteção e a apresentação ocorreu normalmente. Ainda segundo a polícia, a mulher que fez as ameaças não foi ao evento.

Outro show foi marcado por mais ocorrências policiais

No sábado (19), o show de Gusttavo Lima realizado em Cuiabá (MT) acabou com dois registros de violência. A primeira foi entre dois jovens, um de 20 e outro de 25 anos. Os dois estavam na fila do banheiro quando o rapaz mais novo elogiou a mulher que acompanhava o mais velho, e isso motivou uma briga entre os dois. Segundo a polícia, a vítima precisou levar três pontos na cabeça e o agressor foi encaminhado à delegacia.

Algumas horas depois, outro jovem de 20 anos deixou o local do show para pegar drogas na rua, segundo informações da polícia. Quando tentou entrar novamente no evento, o homem foi barrado pelo segurança e acabou o agredindo com socos no rosto. O agressor foi encaminhado à delegacia e deve responder por tráfico de drogas e lesão corporal.