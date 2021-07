Gusttavo Lima mostrou jatinho avaliado em R$ 180 milhões

Gusttavo Lima mostrou o novo jatinho avaliado em R$ 180 milhões para os internautas na noite do último domingo (25). O cantor mostrou o interior da nave personalizada com o nome do sertanejo. Gusttavo Lima estava sozinho sentado dentro do jatinho. O sertanejo embarcou em Goiás para Miami, nos Estados Unidos.

No interior da aeronave com poltronas e almofadas de luxo, além de cobertores combinando. A viagem para os Estados Unidos ocorreu após o sertanejo passar o último fim de semana curtindo o iate particular com o filho Samuel, que comemorou três anos. O menino é fruto do relacionamento com Andressa Suita.