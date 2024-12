Gusttavo Lima segue internado e pode passar o Natal no hospital; entenda

Com previsão de alta nas próximas 48 horas, Gusttavo Lima segue internado no Hospital Vila Nova Star, porém sem dor. Após sentir um desconforto gastrointestinal, o cantor precisou ser internado no último sábado (21) e cancelou a sua apresentação no Festival Villa Mix, em São Paulo. Segundo um comunicado publicado pelo hospital nesta segunda-feira (23), o quadro do sertanejo é estável e a previsão para receber alta é até quarta-feira (25).

"O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas. O caso está sendo acompanhado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar", declarou o hospital em nota.

Gusttavo está acompanhado de sua esposa Andressa Suíta, que estava em Miami e retornou ao Brasil no último domingo (22) para ficar ao lado de seu cônjuge. A assessoria do cantor afirmou que ele já está melhor e na companhia de sua esposa. "Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele", relatou a equipe de comunicação do artista.

Apesar de sua internação, a agenda de shows de Gusttavo Lima está mantida. O artista tem diversos shows programados para os últimos dias do ano em São Paulo, Ceará e Sergipe.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)