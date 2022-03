Gusttavo Lima é levado a hospital após intoxicação alimentar

O cantor Gusttavo Lima passou mal na madrugada desta segunda-feira (28) e foi levado ao Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia. A assessoria informou que ele teve intoxicação alimentar. Após ser atendido, o artista foi liberado e se recupera em casa.

A assessoria de imprensa informou que a agenda de shows não será alterada por causa da intoxicação, já que o artista se sente bem. Gusttavo ainda não se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais.

Gusttavo Lima foi atendido pelo médico Adilon Cardoso ao chegar a Goiânia após fazer show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no domingo (27).