'Guerreiros do Sol' estreia no Globoplay e inaugura canal exclusivo de novelas da plataforma

A nova novela do Globoplay, “Guerreiros do Sol”, estreia nesta quarta-feira (11/06) e inaugura o canal “Globoplay Novelas" na plataforma de streaming. Na noite da última terça-feira (10/06), no Rio de Janeiro, aconteceu o lançamento da trama para o elenco e a imprensa. O repórter paraense Juan Filder marcou presença e mostrou tudo nas redes sociais sobre essa festa de inauguração da nova produção da Rede Globo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Em entrevista exclusiva, Thomás Aquino fala da estreia de ‘Guerreiros do Sol’ e demais projetos]]

“Guerreiros do Sol” é um épico de amor, vingança e resistência, ambientado no sertão brasileiro. A trama gira em torno de Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomas Aquino), dois sertanejos que, ao se apaixonarem, acabam se tornando um dos casais de cangaceiros mais famosos da história. Tudo começa quando Josué Alencar enfrenta o poderoso Coronel Elói Bandeira na disputa pelo amor de Rosa. Sentindo-se humilhado por ter sido desafiado por um homem mais pobre, Elói decide se vingar da família Alencar, provocando uma tragédia que muda o destino de todos.

Serão liberados cinco capítulos por semana, sempre às quartas-feiras, no Globoplay. Já no canal linear da Globo, os episódios serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta a sábado e uma maratona dos cinco capítulos aos domingos, às 21h30.