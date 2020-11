Grupo Tapa faz mostra de peças em formato virtual

Um dos mais importantes grupos teatrais do Brasil, com sólida carreira em montagens que conversam com o momento, o Tapa está fazendo uma mostra com clássicos de seu repertório, com transmissão online do Teatro Aliança Francesa e direção de Eduardo Tolentino de Araújo. "São várias montagens curtas com temas pertinentes ao mundo contemporâneo", comenta.

A programação começou no dia 31 de outubro, com O Encontro no Bar, peça que Bráulio Pedroso (1931-1990) escreveu nos anos 1970, mas permanecia inédita. Aqui, Brian Penido Ross, Clara Carvalho e Guilherme Sant’Anna são os personagens que se aproveitam do horário vespertino para encontros proibidos.

Neste sábado, 7 de novembro, Brian Penido Ross volta ao palco, agora sozinho, para Diálogo com os Personagens, texto de Luigi Pirandello (1857-1936), que brinca com o que é real e o irreal.

Baseado em três contos do autor siciliano, na montagem ele reclama do assédio que sofre de seus personagens trazidos a seu escritório pela criada Fantasia, todos reivindicando um papel de destaque nas próximas novelas.

Desse encontro ele decide desenvolver a história da Senhora Frola e seu genro o Senhor Ponza que darão origem ao clássico Assim é Se Lhe Parece. Típico jogo metalinguístico do autor em que realidade e ficção se confundem, levando o espectador a indagar sobre a impossibilidade de determinar o que é a verdade, questão mais que atual em tempos de Fake News.

Um outro texto de Pirandello, Cecé, será encenado no dia 14 de novembro. Trata-se do apelido de um lobista que intermedeia o tráfego de influência das altas esferas do poder. No palco, André Garolli, Antoniela Canto e Riba Carlovich.

No dia 21 de novembro, Denise Weinberg, uma das grandes atrizes nacionais, interpreta Uma Aventura Parisiense, de Guy de Maupassant (1850-1893), história de humor corrosivo sobre uma dona de casa provinciana que sonha com a vida na capital. Os ingressos custam R$ 20, mas é possível pagar mais para ajudar o grupo a enfrentar dificuldades financeiras. O site é sympla.com br/teatroaliancafrancesaonline.

Para realizar as montagens, o Tapa não pretende ficar restrito ao palco. Com a nova linguagem, serão utilizados porão, camarim, terraço, plateia, uma maneira de explorar todos os espaços e pontos de vista do Teatro Aliança Francesa. Aliás, o local é marcante na história do grupo, pois serviu de residência artística durante os primeiros quinze anos de atividades na cidade de São Paulo.