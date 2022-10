Grupo Liberal participa do lançamento de ‘Travessia’, nova novela das 21h da TV Globo; confira

O Grupo Liberal esteve presente no lançamento oficial de Travessia, a novela que substituirá “Pantanal” no horário nobre da TV Globo. A festa ocorreu na noite desta terça-feira, 4, nos estúdios da emissora. A repórter do Núcleo de Cultura do Grupo Liberal, Bruna Dias, acompanhou o evento a convite da Globo.

Na ocasião, os visitantes foram convidados a conhecer a cidade cenográfica da novela. Além disso, o profissionais da imprensa puderam conversar com parte do elenco sobre as expectativas para a estreia da produção. Entre outros, estiveram presentes Jade Picon, Humberto Martins, Grazi Massafera, Giovana Antonelli, Chay Suede, Lucy Alves, Alessandra Negrini e Alexandre Nero.

Na visita, foi possível conhecer o cenário dos núcleos da telenovela, como do Maranhão e de Vila Isabel.

A festa finalizou com discurso da autora Glória Pérez e show da cantora Mar’tnália, com todo mundo sambando. Acompanhe ao longo da semana os conteúdos exclusivos de Travessia, em O Liberal.com e nas redes sociais do Grupo Liberal. A novela estreia na próxima segunda-feira, 10, às 9h, na TV Globo.