Grupo Estrela do Norte lança álbum visual

O grupo Estrela do Norte lança o álbum visual “Resultado da Mistura” nesta sexta-feira, 26, às 18h, na plataforma Youtube. As oito faixas do primeiro álbum foram gravadas em formato de apresentação ao vivo, com som direto, captando toda a dinâmica de interação do grupo. O projeto tenta ser uma experiência amadurecida de palco dos artistas com novos elementos percussivos à composições já conhecidas do público, como “Meu Carimbó é Meu Blues” e “No Alto”, todas de autoria do Mestre Luis Pontes, de Ananindeua.

“O uso da guitarra como um dos elementos bases para construção do arranjo traz uma atmosfera contemporânea às músicas, que são completadas com a maior liberdade do arranjo da percussão em determinados momentos. A possibilidade da experimentação percussiva é muito mais possível ao vivo pelo caráter pessoal que cada percussionista pode entregar ao arranjo”, destaca integrante do grupo e produtor executivo do projeto, Gabiru Cigano, contemplado pelo Edital “Raimundo Pinheiro” da Lei Aldir Blanc Pará, inciso III.

Além dele e Mestre Luis Pontes, integram o grupo, os músicos Nonato Pinheiro e Bruno Barros. Para o álbum visual foram convidados ainda Danilo Rosa (guitarra), Heron Rodrigues e Carmo Coutinho (percussão).

O lançamento do repertório do grupo em um novo formato busca conversar com as novas formas de levar conteúdo artístico para as plataformas de vídeo como Youtube e Vimeo. “O álbum visual ‘Resultado da Mistura’ vem composto de oito faixas principais lançadas em um único material; e mais três lançadas em formato de single [a primeira está prevista para abril]”, complementa Gabiru.

Pensando em desenvolver conjuntamente toda a estética empregada no projeto e fortalecer essa interação entre os músicos para as apresentações ao vivo, o grupo se reuniu durante uma semana, na casa onde houve a gravação, em dezembro de 2020. “A gente alugou uma casa na rua Moça Bonita [Ananindeua], de uma amiga, a flautista Verena Brito, usando como base para concentrar essa produção, os ensaios e a gravação”, detalha o produtor.

Fizeram parte dessa imersão a produtora audiovisual Letícia Barros, que assina a direção de fotografia, cenografia e montagem do álbum; além de Iana Briaca como assistente de fotografia; o engenheiro de som Maurício Panzera, na mixagem e masterização; e Evair Ribeiro como assistente de produção.

A primeira parte do álbum visual abriga as faixas “No Alto”, “Ê Marajó”, “Baião com Carimbó”, “Meu Carimbó é Meu Blues”, “Dá Licença”, “Soure e Salvaterra/Moreninha”, “Melhor da Região” e a faixa-título “Resultado da Mistura”. A expectativa do grupo neste ano é lançar as gravações de “Natura Sou”, “Brilhou” e “Carimbó Ecológico”, também no canal do Estrela do Norte no Youtube, com redistribuição pelas redes sociais do grupo.