Grupo Caricato realiza a 'Quinta no Pagode' na véspera do feriado em Belém; saiba mais

Na véspera do feriado da Proclamação da República, o "Quinta no Pagode" promete animar a noite dos frequentadores do Boteco Santa Matta, no bairro Marambaia, nesta quinta-feira (14). O evento começa a partir das 18h e será comandado pelo Caricato, um dos maiores grupos de pagode da cidade, que se apresentará ao lado do Pagode Resenha e Kiko Bahia.

"Véspera de feriado com pagode e músicos de alta qualidade, estamos preparando um repertório muito animado pra energia da galera ficar lá em cima a noite inteira, então sem dúvida vai ser algo marcante e o pontapé ideal para curtir o feriadão na cidade", comenta Painho, integrante do Caricato.

O grupo Caricato está na cena cultural de Belém desde 2018, quando iniciou suas atividades oficialmente. Desde então, de forma surpreendente, o grupo passou a dividir os palcos com grandes nomes do pagode nacional, como Sorriso Maroto, Ferrugem, Fundo de Quintal, Mumuzinho, Pixote, Belo, entre outros.

No show desta quinta-feira (14), o grupo Caricato, junto dos outros artistas, promete entregar uma verdadeira imersão na cultura que é a raiz musical da musicalidade nacional. “É sempre muito bom ver o público amante de pagode reunido, marcando presença sempre nos eventos, pois isso representa a força da nossa cultura né, da nossa musicalidade e até mesmo a nossa ancestralidade, então essa é a força maior de fazer pagode na cidade de Belém do Pará, no Brasil”, diz o vocalista do Caricato, Chandon.

Serviço

Evento: Quinta no Pagode

Local: Boteco Santa Matta, Av. Rodolfo Chermont, esquina com a Rua da Marinha, no bairro Marambaia

Atrações: Grupo Caricato, Pagode Resenha e Kiko Bahia

Horário: a partir das 18h

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web oliberal.com)