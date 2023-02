Gretchen viraliza ao deixar repórter sem resposta durante performance no trio; veja o vídeo

Um video da cantora Gretchen viralizou neste final de semana, nas redes sociais. Nas imagens, uma repórter faz uma pergunta para a artista, que se preparava para dançar e cantar em cima do trio, no começo da música "Freak Le Boom Boom", um de seus maiores sucessos.

Porém, Gretchen ignorou a pergunta e começou sua performance, protagonizando outro momento icônico que tem tudo para se tornar um novo meme na internet.

VEJA MAIS

Com um biquíni azul, a cantora participava do Agrada Gregos, o maior bloco LGBT do Brasil, que se apresentou neste sábado (18), em São Paulo.